Hành trình chung tay nuôi dưỡng đam mê thể thao cho thế hệ Việt

Câu chuyện của tuyển thủ Nguyễn Thùy Linh, Phạm Thị Huệ hay tài năng nhí Trần Phúc Duy Anh cho thấy niềm vui giản dị ở sân chơi học đường đã nuôi dưỡng bao ước mơ.

Khi có gia đình, thầy cô cùng xã hội đồng hành, niềm vui nhỏ bé trở thành đam mê, bồi đắp nên lớp vận động viên cống hiến cho tổ quốc và hun đúc thế hệ Việt Nam năng động.

Niềm vui nhỏ nuôi dưỡng đam mê lớn

Mỗi buổi chiều sau giờ học, sân cỏ rộn vang tiếng tâng bóng của em Duy Anh, cậu bé 12 tuổi đã gắn bó với trái bóng 6 năm qua. Từ ngày đầu tập ở câu lạc bộ cộng đồng, đến giải U9, U11 Cúp Nestlé MILO và mới đây khoác áo U13 Hải Phòng, hành trình ấy với em chưa bao giờ vơi bớt niềm vui.

Có bố là cựu cầu thủ bóng đá, Duy Anh lớn lên cùng những buổi theo bố thi đấu với đồng đội trên sân, để rồi được thắp sáng đam mê sân cỏ từ đó. “Bóng đá đến với cháu rất tự nhiên. Gia đình cho cháu chơi để khỏe hơn, có lẽ hình ảnh bố đã khiến con muốn noi theo và chọn bóng đá chuyên nghiệp”, anh Minh Hiếu, bố em Duy Anh, nói.

Từ sớm, Duy Anh đã quen tập bóng xen giữa lịch học văn hóa. Nhiều người nghĩ hành trình này toàn áp lực. Nhưng với em, bóng đá là niềm vui, cũng chính là động lực đưa em tiến gần hơn đến ước mơ cầu thủ.

“Con thích nhất là mỗi ngày được tâng bóng, được tập với các bạn. Con có thêm nhiều bạn mới, khỏe và cũng vui hơn”, Duy Anh kể.

Duy Anh thi đấu tại Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc năm 2024. Ảnh: NVCC.

Theo báo cáo hồi tháng 12/2024 từ Vụ Giáo dục thể chất (nay là Vụ Học sinh, sinh viên) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 95% trường học trên cả nước đã thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, 75% số trường có hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Số học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa đạt hơn 70%. Điều đó cho thấy niềm yêu thích thể thao lan tỏa mạnh mẽ từ lứa tuổi học đường.

Không riêng Duy Anh, nhiều vận động viên quốc gia khởi đầu tương tự. Với Nguyễn Thùy Linh, tay vợt cầu lông số một Việt Nam hiện nay, niềm vui ấy đến từ ký ức tuổi thơ bên ông ngoại. Linh nhớ lại: “Hồi bé mỗi lần tâng cầu giỏi, tôi sẽ được ông ngoại thưởng chén chè. Càng lúc ông càng nâng số lần tâng cầu lên nên tôi hứng thú lắm. Ông còn cho tôi tham gia giải phong trào, đấu giao lưu với các bạn nên tôi càng yêu thích cầu lông hơn”, Linh hồi tưởng.

Linh khăn gói ra Hà Nội từ năm 10 tuổi, giành những danh hiệu đầu tiên tại Hội khỏe Phù Đổng, một trong các sân chơi học đường đã trở thành nền tảng cho sự nghiệp chuyên nghiệp rực rỡ của cô sau này.

Nguyễn Thùy Linh ghi nhiều dấn ấn thành tích cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Với Phạm Thị Huệ, tay chèo kỳ cựu của rowing Việt Nam, từng giành vé tham gia Thế vận hội Paris mùa hè 2024, động lực để chị chọn môn đua thuyền đến từ hình ảnh giàu cảm hứng: “Nhìn vận động viên nỗ lực khua nước với quyết tâm mãnh liệt, tôi mới nghĩ: ‘Mình cũng muốn như thế’”.

Chị vẫn nhớ đã hồi hộp thế nào khi giành tấm huy chương đầu tiên ở Hội khỏe Phù Đổng. Niềm vui với chị lúc ấy thật giản dị, đó là tiếng cổ vũ reo hò của bạn bè, lời động viên khen ngợi của thầy cô, những người bạn mới quen từ giải đấu phong trào và cả chiếc xe xanh quen thuộc của MILO, nơi chị có thể uống sữa thỏa thích bên sân đấu. Từ những điều nhỏ bé đó, thể thao trở thành niềm vui và đam mê thực sự.

Phạm Thị Huệ là một trong những vận động viên rowing xuất sắc của Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Vun đắp đam mê thể thao từ giai đoạn học đường

Với nhiều người, hành trình thể thao thường khởi đầu từ niềm vui giản dị thuở bé. Nhưng để niềm vui ấy trở thành động lực bền vững, giúp thế hệ trẻ như Duy Anh phát huy tối đa tiềm năng và trở thành “Nguyễn Thùy Linh” hay “Phạm Thị Huệ” tương lai, cần có sự đồng hành từ nhiều phía.

Nhiều phụ huynh Việt sẵn sàng ủng hộ con theo đuổi thể thao, bởi họ thấy rõ vai trò của thể thao học đường trong việc phát triển toàn diện và mở ra cơ hội chuyên nghiệp.

Với Duy Anh, quyết định gắn bó bóng đá cần nhiều cân nhắc và sự đồng hành của cả gia đình lẫn thầy cô. “Rất may mắn vì cháu luôn có thầy cô sát cánh. Dù ở xa, chúng tôi vẫn sắp xếp để có mặt cổ vũ cháu ở mọi giải”, mẹ Duy Anh chia sẻ. Ngoài chế độ dinh dưỡng tại trung tâm, gia đình chăm chút từng bữa ăn khi Duy Anh về nhà. Từ việc chuẩn bị khẩu phần hợp lý đến thói quen để sẵn hộp MILO giữa giờ chiều, bố mẹ mong Duy Anh đủ năng lượng cho buổi tập, đồng thời cảm nhận được tình thương và sự động viên từ gia đình.

Hành trình của Duy Anh luôn có bố mẹ đồng hành. Ảnh: NVCC.

Ngay cả khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, phía sau thành công của họ vẫn luôn có bóng dáng gia đình. Tình cảm gia đình là chỗ dựa vững chắc trong hành trình của chị Phạm Thị Huệ. “Chỉ mong cháu được sống hạnh phúc, được theo đuổi đam mê và trở thành người có ích cho xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp để có mặt cổ vũ và bên cạnh cháu những lúc khó khăn”, mẹ chị Huệ chia sẻ.

Bên cạnh gia đình, sự chung tay của nhà trường và cộng đồng cũng là bệ đỡ quan trọng, góp phần xây dựng sân chơi bổ ích cho trẻ. Những năm gần đây, Chính phủ, các bộ ban ngành, đoàn thể cũng như doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển thể chất toàn diện và nuôi dưỡng đam mê từ sớm.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cho biết chương trình bóng đá trẻ tại địa phương được triển khai đồng bộ. Năm 2024, Liên đoàn TP.HCM hợp tác Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản để đào tạo huấn luyện viên và cấp chứng chỉ quốc tế, mở ra cơ hội cho các em tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp chủ động đầu tư cơ sở vật chất thể thao, đặc biệt là bóng đá. Điển hình là Nestlé MILO nhiều năm liền tài trợ sân bãi, khung thành, bóng và trang phục thi đấu để đáp ứng nhu cầu tập luyện của các em.

Ông Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM. Ảnh: NVCC.

“Đồng hành Liên đoàn và phong trào bóng đá học đường TP.HCM từ những ngày đầu luôn có Nestlé MILO. Đây không chỉ là hoạt động tài trợ, mà là sự đầu tư cho thể thao học đường, cho giáo dục và cả xã hội. Khi các em được rèn luyện thể chất, kỷ luật và ý chí từ nhỏ, chúng ta sẽ có những công dân khỏe mạnh, trách nhiệm và có thể trở thành vận động viên quốc gia trong tương lai. Đó mới là giá trị xã hội bền vững mà tất cả bên chung tay mang lại”, ông Xương nhấn mạnh.

Hơn 30 năm tích cực hợp tác cơ quan ban ngành, Nestlé MILO góp phần kiến tạo “hệ sinh thái” phong phú như Hội khỏe Phù Đổng, các giải bóng đá, bóng rổ, bơi lội, bóng đá, Vovinam… thuộc khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, cho đến hoạt động đồng hành đấu trường khu vực như SEA Games và Thế vận hội Paris mùa hè 2024.

Nestlé MILO tích cực triển khai chương trình Năng động Việt Nam và đồng hành tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực, quốc tế. Ảnh: Nestlé MILO.

Những sân chơi đa dạng ấy khơi dậy hứng khởi, nuôi dưỡng đam mê và bồi đắp phẩm chất kiên trì, kỷ luật cho các em. Dù có theo thể thao chuyên nghiệp hay không, đó vẫn là hành trang quý giá để các em mang theo suốt chặng đường trưởng thành.