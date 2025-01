Hành trình triệt phá đường dây ma túy do nhóm 'bạn tù' điều hành

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nam Định phối hợp với Phòng CSGT, Chi cục Hải quan Nam Định và Phòng phòng, chống tội phạm ma túy Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá đường dây ma túy.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đặc biệt chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy tập trung đấu tranh với tội phạm về ma túy; trong đó kiểm soát chặt số người nghiện để giảm cầu và đẩy mạnh tấn công, trấn áp các điểm, tụ điểm, đường dây mua, bán chất ma túy để giảm nguồn cung.

Để ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã bám sát, thực hiện quyết liệt những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh về nhận diện và chuyển trạng thái đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy từ truyền thống sang hiện đại; ứng dụng kịp thời khoa học công nghệ vào quá trình phòng ngừa đến điều tra, xử lý tội phạm. Đơn vị đã đổi mới tư duy, tập trung rà soát, tấn công trấn áp mạnh tội phạm ma túy.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn và kết hợp nhiều nguồn tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thấy nổi lên đối tượng Triệu Hải An (SN 1995, trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có nhiều bất minh về kinh tế. Không nghề nghiệp, nhưng Triệu Hải An có cuộc sống khá dư giả. Từ khi trở về quê sau khi thụ án tù về tội “Trộm cắp tài sản”, người dân xã Nam Hoa thấy gã lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Tên này có vợ là người ở bản Pảng, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Cách tuần, gã lại bắt xe khách lên Sơn La thăm gia đình bên vợ.

Sau một thời gian điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định những lần thuê ôtô lên Sơn La thăm thân chính là vỏ bọc cho các giao dịch ma túy của Triệu Hải An.

Nguồn tin từ các trinh sát cho thấy năm 2017, trong thời gian thụ án tù, Triệu Hải An kết thân với 3 "bạn tù" đều đã có tiền án. Đó là Đào Đức Đạo (SN 1994, trú tại phường Tân Liêm, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có 2 tiền án về tội “Mua, bán trái phép chất ma túy” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông”; Nguyễn Văn Tiến (SN 1975, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định) có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, “Chống người thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy và Triệu Hoàng Trung (SN 1992, trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tài liệu trinh sát cho thấy những lần lên quê vợ ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Triệu Hải An đã móc nối với đối tượng buôn bán ma túy, thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với các “mắt xích” là Triệu Hoàng Trung, Đào Đức Đạo và Nguyễn Văn Tiến.

Các tang vật bị thu giữ.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã dựng được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của 4 đối tượng. Kẻ cầm đầu là Triệu Hải An. Đào Đức Đạo và Nguyễn Văn Tiến có vai trò tìm đầu mối tiêu thụ. Khi có đơn đặt hàng, Đạo và Tiến sẽ liên lạc với Triệu Hải An thống nhất số lượng, đơn giá và phương thức giao hàng. Chốt đơn, Triệu Hải An sẽ liên lạc với đầu buôn ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để tổ chức đóng gói, ngụy trang vào những thùng hàng rồi gửi xe khách vận chuyển về tỉnh Nam Định.

Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ các thùng hàng này chỉ là đặc sản của tỉnh Sơn La gửi về xuôi làm quà như gạo, hoa quả đặc sản theo mùa... Chặng đường di chuyển giữa Nam Định - Sơn La, Triệu Hải An và các đối tượng luôn thay đổi cung đường, phương tiện, thời gian, cách ngụy trang, cất giấu ma túy nhằm mục đích đánh lạc hướng lực lượng chức năng trong trường hợp bị phát hiện, theo dõi.

Ngày 30/12, ban chuyên án nhận thông tin Triệu Hải An đang di chuyển đến huyện Sông Mã, nhận định kẻ đầu trùm và các “mắt xích” đang lên đường chuẩn bị cho một chuyến hàng về Nam Định. Kế hoạch đón bắt các đối tượng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Chi cục Hải quan Nam Định và Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy - Cảnh sát biển Việt Nam bí mật triển khai.

Khoảng 7h ngày 31/12, khi Triệu Hoàng Trung đang khệ nệ tay xách những “đặc sản” của Sơn La, thì bị lực lượng chức năng bao vây, khống chế, thu giữ tang vật, qua đó đã phát hiện một lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp được ngụy trang trong bao bì đựng gạo, trà và quần áo cũ.

Cùng lúc này, 3 mũi trinh sát khác được triển khai đồng loạt để tổ chức bắt giữ Triệu Hải An, Đào Đức Đạo và Nguyễn Văn Tiến.

Tổng tang vật ma túy thu giữ của các đối tượng gồm 5 bánh heroin có khối lượng 1,7 kg, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 2 kg ma túy đá, 2 ôtô, 2 xe máy, 6 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.