Hành trình triệt phá đường dây ma túy lớn từ Đức về Việt Nam

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ mua bán, vận chuyển trái phép trên 179 kg ma túy tổng hợp các loại, từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam.

Trong vụ án này, quá trình trinh sát, đấu tranh, bắt giữ diễn ra trong thời gian ngắn, các đối tượng liên tục thay đổi thông tin người nhận, gây khó khăn cho công tác xác minh, bắt giữ.

Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy; sự mưu trí, linh hoạt của các trinh sát, đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy dưới hình thức chuyển phát nhanh quốc tế đã bị phát hiện và triệt phá thành công.

Từ những lô hàng nghi vấn

Trước đó, ngày 31/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan TP tiến hành kiểm tra, đã phát hiện lô hàng từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa chất ma túy. Qua kiểm tra, lô hàng gồm 2 pallet có tổng khối lượng 637 kg, bên trong có 60 kiện hàng là thùng carton chứa lon nước ép hoa quả. Kiểm tra sơ bộ, cán bộ của 2 đơn vị xác định có 46 thùng có các lon chứa các viên nghi là ma túy. Qua kiểm tra, các kiện hàng trên đều do người đàn ông tên là N.G.T (địa chỉ tại Mỹ Đình, Hà Nội) làm thủ tục thông quan và vận tải hàng hóa.

Nhận định đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam có quy mô lớn, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan TP nắm bắt thông tin; xác định người nhận tại Việt Nam… Qua thông tin từ N.G.T, các trinh sát được biết thông tin người nhận hàng "Dinh Văn Cong, xóm 2, Dai Tao, Dai Thanh, Quoc Oai, Ha Noi". Do người gửi điền trên kiện hàng cho đủ thông tin theo yêu cầu của dịch vụ chuyển phát, mọi thông tin N.G.T đều nhận qua Công ty dịch vụ chuyển phát tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo đúng lịch trình thông báo của công ty dịch vụ chuyển phát bên Cộng hòa liên bang Đức, sau khi thông quan, N.G.T sẽ tiếp tục vận chuyển giao hàng cho khách tại Hà Nội theo yêu cầu của công ty dịch vụ chuyển phát tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Tiếp tục nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội có thông tin các đối tượng sẽ giao 5 thùng hàng cho một người tại huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội và 15 kiện hàng cho một người ở tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội… Ngay khi có thông tin trên, các trinh sát đã tiến hành xác minh địa chỉ tại quán bia ở đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm nhưng không có kết quả.

Trong thời gian này, các đối tượng tiếp tục thay đổi thông tin người nhận và chuyển toàn bộ 60 thùng hàng cho các địa chỉ khác… "Lúc này, việc xác minh đòi hỏi phải rất khẩn trương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định tại gần khu vực ngõ 59, đường Văn Tiến Dũng xác định có một cặp vợ chồng hiện làm nghề bán hoa quả cách địa điểm nhận hàng khoảng 100 m; nhưng tại địa chỉ quán bia trên đường Văn Tiến Dũng chưa xác định được thông tin về người nữ giới.

Tổng hợp các tài liệu thu thập được, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội nhận định 60 thùng hàng trên đều của một người nhận; đối tượng chính sẽ không xuất đầu lộ diện trong quá trình giao nhận hàng. Việc người gửi yêu cầu chuyển 5 thùng cho quán bia trước, sau đó mới chuyển 55 thùng hàng cho địa chỉ tại ngõ 59 đường Văn Tiến Dũng chủ yếu là để thăm dò việc giao, nhận hàng. Từ đó, tổ công tác đã lên phương án bắt giữ các đối tượng.

Trong vòng 24h, thông tin người nhận hàng và số lượng giao hàng gửi thay đổi liên tục đã gây khó khăn cho công tác xác minh; định hướng tập trung trinh sát để thực hiện kế hoạch đấu tranh, bắt giữ. Tuy nhiên, với sự nhanh nhạy và quyết tâm đấu tranh, xác minh thông tin các đối tượng có liên quan, đồng thời, là việc đặt ra các tình huống phù hợp; xây dựng phương án bắt giữ các đối tượng chính, tổ công tác đã xác minh được nguồn tin.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan thành phố thành lập 2 tổ công tác. Vào hồi 13h30 ngày 4/6, trinh sát thuộc tổ công tác số 1 đã mật phục tại khu vực ngõ 59 Văn Tiến Dũng… Trong quá trình này, tổ công tác phát hiện một số đối tượng là nam giới xuất hiện để lấy hàng.

Xác định đây là địa điểm tập trung nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam, tổ công tác đã tăng cường việc giám sát. Quá trình theo dõi, tổ công tác số 1 nhận định những người này đều là nhân viên bốc xếp cho hàng vào kho. Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải tìm được đối tượng chính trong vụ án…

Trong quá trình này, tổ công tác số 2 thực hiện giám sát vòng bên ngoài đã phát hiện một đối tượng là nam giới di chuyển bằng xe máy từ ngõ 24 phố Đức Diễn về hướng số 5, Phú Minh đã kịp thời thông báo cho tổ công tác số 1. Cùng thời điểm này, các trinh sát phát hiện có một người nam giới đứng cách vị trí giao nhận hàng khoảng 20 m, có cử chỉ nghi vấn. Đối tượng này quan sát, theo dõi và sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh việc bốc xếp hàng. Bằng kinh nghiệm, tổ công tác xác định đây là đối tượng được cử đến để giám sát việc nhận hàng.

Với các tài liệu thu thập được, xác định đây là thời điểm đã chín muồi, đúng 15h ngày 4/6, tổ công tác số 1 đã bắt giữ đối tượng là nam giới, khi đang ký nhận giấy, giao nhận các thùng hàng; tổ công tác số 1 đã tiến hành bắt giữ đối tượng nam giới có "hành vi giám sát" việc giao hàng; thu giữ 60 thùng hàng nghi vấn cất giấu ma túy. Quá trình bắt giữ đảm bảo yếu tố bí mật, trinh sát tiếp cận khai thác thông tin nhanh của 2 đối tượng bắt giữ tại chỗ để tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, có việc vận động đối tượng hợp tác để bắt giữ các mắt xích còn lại trong đường dây.

Tại cơ quan, đối tượng ký giấy khai nhận trong các thùng hàng trên có chứa ma tuý; khai tên là Nguyễn Hồ Hùng (SN 1993, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Hùng cho biết đây là lần thứ 3, Hùng nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người nam giới. Hai lần trước vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024 với số tiền công mỗi lần là 21 triệu đồng và 24 triệu đồng. Hà Văn Khương (SN 1994, trú tại xã Hoà Hợp, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), là đối tượng giám sát việc giao nhận hàng khai, trước đó, anh ta có quen biết một người nam giới tên Quý, quê ở Nghệ An, trước đây cùng làm tại một công ty ở Thái Nguyên (Khương không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ). Ngày 4/6, Quý sử dụng tài khoản Viber và Telegram thuê Khương đến ngõ 59 Văn Tiến Dũng để giám sát việc giao, nhận hàng của công ty chuyển phát cho Nguyễn Hồ Hùng; tiền công Quý sẽ trả Khương sau.

Theo yêu cầu của Quý, Khương đến địa chỉ ngõ 59 Văn Tiến Dũng thì thấy 1 chiếc ôtô tải di chuyển từ đầu ngõ 59 Văn Tiến Dũng đến số 5 Phú Minh. Khương có chụp ảnh chiếc xe và gửi cho Quý rồi nhanh chóng xóa đi. Khi Khương đang theo dõi việc giao, nhận hàng thì bị Công an kiểm tra. Qua đấu tranh, Nguyễn Hồ Hùng và Hà Văn Khương đều khai không quen biết nhau. Kiểm tra 60 thùng hàng bên trong có tổng 1.440 hộp nước ép táo đóng dạng lon bằng kim loại có nhãn hiệu Appel Moes. Qua kiểm tra, phát hiện 46 thùng có chứa 450 hộp cất giấu ma túy. Giám định sơ bộ xác định các viên nén trên là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng khoảng 179 kg.

Mở rộng điều tra, Hùng và Khương cho biết có một đối tượng yêu cầu Hùng gửi ma túy (19 thùng hàng) đến các địa chỉ trên địa bàn TP Hà Nội và Hải Phòng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng, phân công thành lập 4 tổ công tác phối hợp Cục Hải quan thành phố đồng loạt thực hiện vận chuyển ma túy có kiểm soát và tổ chức bắt giữ đối tượng ở các địa chỉ trên trong ngày 5/6. Khoảng 16h ngày 5/6, tại khu vực số 253, Phùng Hưng, Phúc La, quận Hà Đông, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Đinh Viết Thắng (SN 1996, trú tại đường Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) thu giữ 1 ôtô, 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận qua mạng xã hội Telegram đã liên lạc và đặt mua ma túy của một nam giới… Khoảng 14 cùng ngày, đối tượng liên lạc với Thắng, yêu cầu đến khu vực Phùng Hưng, quận Hà Đông để nhận 3.000 viên thuốc lắc. Trong đó, có 300 viên là của Thắng mua cho đối tượng này còn lại 2700 viên sẽ có người của đối tượng này đến nhận. Thắng đang đứng chờ nhận ma túy, thì bị cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ.

Tổ công tác số 3 tại ngã tư Cổ Linh, Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1984, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào lúc 15h cùng ngày. Đối tượng khai được một người đàn ông ở Campuchia thuê Ngọc nhận ma túy với số tiền là 20 triệu đồng. Ngày 5/6, đối tượng bảo Ngọc đến khu vực phố Cổ Linh, quận Long Biên để nhận ma túy, khi đang chuẩn bị nhận hàng, kiểm tra thì bị phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Nguyễn Hồ Hùng cùng đồng phạm, phạm tội "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy" và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồ Hùng, Hà Văn Khương, Nguyễn Khắc Ngọc về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và Đinh Viết Thắng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tổng vật chứng thu giữ khoảng 179kg ma túy tổng hợp loại MDMA; 8 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố đối với 4 bị can về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Hiện, vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.