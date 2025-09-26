Hành trình triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí

Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, công an các tỉnh, phá đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán vũ khí, thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi tàng trữ, sử dụng súng hơi PCP, nên đã mở rộng xác minh nguồn gốc.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước. Xác định tính chất vụ việc, Phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo Cục Hình sự (Bộ Công an) để xác lập chuyên án đấu tranh, bóc gỡ.

Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định đối tượng cầm đầu là Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Ngô Quang Vỹ bị bắt giữ khi tháo chạy ra cánh đồng gần nhà. Ảnh: CAHT.

Từ đầu năm 2023, Vỹ đã đặt mua ống thép, lò xo, báng gỗ, máy móc cơ khí để tự chế tạo các bộ phận súng. Đồng thời, đối tượng nhập linh kiện không thể tự chế như bình nén khí, ống ngắm, van… từ các sàn thương mại điện tử Trung Quốc.

Để thuận tiện sản xuất, Vỹ thuê một căn nhà 3 tầng tại xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng, làm "xưởng ngầm" sản xuất, lắp ráp vũ khí.

Vỹ thuê và chỉ đạo Ngô Văn Trọng (SN 1994, trú tại xã Lâm Thao, Bắc Ninh) trực tiếp chế tạo linh kiện, đóng gói, giao hàng, quay video hướng dẫn và livestream quảng bá sản phẩm trên Telegram, Viber, YouTube. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng ngụy trang vũ khí tinh vi, vận chuyển qua xe khách hoặc dịch vụ giao hàng.

Số vũ khí bị thu giữ. Ảnh: CAHT.

Đến tháng 4/2023, Vỹ câu kết, hướng dẫn các đối tượng ở cùng xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh là: Nguyễn Thành Đô (SN 1994), Ngô Văn Huỳnh (SN 1992), Nguyễn Đình Đông (SN 1995), Trần Văn Thái (SN 1992) tạo lập kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp súng, quảng cáo để bán súng cho đối tượng mua.

Khi có khách đặt mua, các đối tượng lấy linh kiện và đạn súng PCP từ Vỹ, sau đó đóng gói, gửi cho người mua qua dịch vụ giao hàng. Khách thanh toán qua tài khoản cá nhân của các "nhân viên", rồi các đối tượng này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Vỹ.

Từ ngày 1/1/2025, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực, các đối tượng hoạt động cầm chừng, chủ yếu chuyển sang gia công, bán các loại linh kiện, chỉ bán một số loại súng cho các đối tượng tin tưởng.

Ngô Văn Huỳnh và Nguyễn Thành Đô đã thuê một căn nhà tại xã Cẩm Giàng (TP Hải Phòng) để cất giấu, đóng gói, quay video hướng dẫn các đơn hàng.

Ngô Văn Trọng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAHT.

Ngoài ra, theo cơ quan công an, quá trình trên nhóm của Vỹ còn lợi dụng sơ hở trong việc kiểm tra hàng hoá vận chuyển của Công ty Giao hàng nhanh để nhận và chuyển hơn 3.500 đơn hàng là linh kiện súng đã mua, bán cho các đối tượng trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Ngày 12/9/2025, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát hình sự, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh và công an các tỉnh liên quan đã đồng loạt ra quân, triển khai 33 tổ công tác tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu…

Lực lượng chức năng bất ngờ khám xét và triệu tập khẩn cấp 33 đối tượng, trong đó riêng tại Hà Tĩnh có 7 người. Qua khám xét, công an thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn cùng hàng nghìn linh kiện, máy móc, thiết bị dùng để sản xuất vũ khí.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây này đã hoạt động từ năm 2019 và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.