Hành trình triệt phá ổ mua bán ma túy ở phố Tây Bùi Viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đầu năm 2025, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 phát hiện một số đối tượng lạ mặt đến hẻm 219 Phạm Ngũ Lão (khu vực quanh phố Tây Bùi Viện) và rời đi chớp nhoáng.

Đi sâu điều tra, trinh sát xác định địa điểm mà các đối tượng ghé đến là trước số 219/39 Phạm Ngũ Lão, quận 1 để mua ma túy sử dụng. Những đối tượng chuyên cung cấp ma túy tại đây cũng nhanh chóng được làm rõ, gồm: Vương Văn Bắc (SN 1971, ngụ quận 1), Võ Thị Ngọc Châu (SN 1973, trú quận 8), Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1981) và Phan Thị Nguyệt (SN 1955, cùng sinh sống tại quận 1).

Trong đó, Phan Thị Nguyệt giữ vai trò cầm đầu, là người cung cấp ma túy cho 3 đối tượng còn lại để bán cho con nghiện. Bắc có một tiền án tội giết người, Châu và Nguyện có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này không có công ăn việc làm, lười lao động. Tại con hẻm, Nguyệt chia thành 2 ca để bán ma túy từ 6h đến 21h mỗi ngày.

Công an quận 1 tống đạt lệnh khám xét nhà Phan Thị Nguyệt.

Khoảng 15h30 ngày 19/1, tổ trinh sát bắt quả tang Huỳnh Minh Khoa (SN 1985, ngụ quận 4) chạy từ con hẻm ra, trong người có 4 gói heroin. Khoảng 10 phút sau, Công an bắt giữ Trần Tuấn Anh (SN 1999, ngụ huyện Cần Giờ), trên người có 2 đoạn ống nhựa chứa heroin. Cả 2 khai mua ma túy của Nguyệt.

Chiều tối cùng ngày, tổ công tác tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Trọng (SN 1974, ngụ huyện Nhà Bè) cùng tang vật là 2 gói nylon chứa ma túy đá và Nguyễn Duy Hiền (SN 1974, sống lang thang) cùng tang vật 5 đoạn ống nhựa chứa heroin.

Sáng hôm sau, tổ công tác phát hiện Võ Hoàng Đức (SN 1977, trú quận Bình Thạnh) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đó, Công an thu giữ bên trong khẩu trang Đức đang đeo có một gói nylon chứa 10 đoạn ống nhựa chứa heroin.

Ít phút sau, đơn vị tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Thành Lộc (SN 1987, ngụ quận 1), phát hiện trên móc treo đồ của xe máy có một gói giấy bạc, trong đó có 5 gói nylon chứa heroin. Số ma túy này, cả Đức và Lộc đều khai vừa mua từ nhóm của Nguyệt.

Căn nhà của Nguyễn Ngọc Thúy, nơi phát hiện ma túy.

Tiếp tục truy xét mở rộng, lúc 9h35 ngày 21/1/2025, trinh sát bắt giữ Bắc, thu giữ quả tang 5 đoạn ống nhựa chứa heroin. Khám xét căn nhà 219/39 Phạm Ngũ Lão, Công an thu giữ khoảng 100 gói và ống heroin, ma túy đá được giấu trong túi quần, nền đất, tường nhà, cửa sắt và rải rác nhiều nơi xung quanh. Công an cũng nhanh chóng bắt giữ Nguyệt, Châu và Thúy.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát lần theo các tài liệu chứng cứ và đặc điểm mô tả của 2 con nghiện Nguyễn Hữu Trọng và Nguyễn Duy Hiền phát hiện đối tượng Võ Thị Ngọc Châu, nên đã tiến hành đưa về trụ sở làm rõ.

Châu khai nhận hành vi bán ma túy cho Trọng và Hiền để hưởng lợi. Lợi dụng hẻm 219/39 Phạm Ngũ Lão và hẻm 84 Bùi Viện thông nhau (gần sát nhau) nên sau khi Nguyệt giao ma túy tới ca của mình, Châu sẽ làm nhiệm vụ bán cho các con nghiện.

Các đối tượng Vương Văn Bắc, Lê Thị Thảo, Võ Thị Ngọc Châu, Nguyễn Ngọc Thúy và Phan Thị Nguyệt.

Phan Thị Nguyệt khai nhận toàn bộ số ma túy đá và heroin mà Công an khám xét, thu giữ tại phía trước và xung quanh nhà 219/39 Phạm Ngũ Lão đều là của Nguyệt mua, cất giấu tại đây để bán lại cho các con nghiện. Về nguồn gốc số heroin, Nguyệt khai mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ngoài xã hội, còn số ma túy đá Nguyệt mua của một người phụ nữ tên Thảo, sống tại căn nhà trong hẻm 217 Đề Thám.

Từ thông tin đặc điểm nhận dạng mà Nguyệt cung cấp, tiến hành truy xét nhanh, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 và Công an phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Thị Thảo (SN 1959, ngụ quận 1). Tại Cơ quan Công an, Thảo thừa nhận hành vi bán ma túy cho Nguyệt để kiếm lời. Được biết, Thảo cũng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1, địa bàn phố Tây Bùi Viện nói chung là địa bàn phức tạp, với nhiều hẻm nhỏ thông nhau và nhiều ngóc ngách, hơn nữa khu vực này lại rất đông du khách nên rất dễ hình thành điểm và tụ điểm về ma túy.

Các đối tượng Nguyệt, Bắc, Thúy bị bắt cùng tang vật.

Các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự trước đây từng phạm tội về mua bán trái phép chất ma túy hoạt động, xung quanh đều là người quen thân được các đối tượng mua chuộc làm nhiệm vụ cảnh giới nên việc giám sát cũng gặp nhiều khó khăn.

Nguyệt và đồng bọn đều từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nên có nhiều kinh nghiệm cũng như thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó với Công an… Việc đấu tranh với các đối tượng này rất khó khăn.

Tuy nhiên, Đội Cánh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 đã lên kế hoạch chặt chẽ để bắt gọn các đối tượng từ con nghiện đến số tổ chức mua bán.