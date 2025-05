Hành trình truy bắt kẻ dùng kim tiêm đâm vào đùi nữ sinh

Phòng CSHS Công an Bình Dương bắt giữ đối tượng dùng kim tiêm đâm vào đùi 5 nữ sinh từ lớp 6 đến lớp 10 xảy ra trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Điều đáng nói là đối tượng khai nhận mục đích dùng kim tiêm đâm vào đùi các nữ sinh chỉ nhằm để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình là thích thú chứng kiến gương mặt hoảng sợ và đau đớn của nạn nhân khi bị tấn công...

Qua nắm tình hình trên địa bàn, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên) nắm được thông tin đối tượng chưa rõ lai lịch dùng vật nhọn (nghi kim tiêm) chích vào người nạn nhân là học sinh nữ từ lớp 6 đến lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn. Ngoài ra còn có một học sinh lớp 10 sinh sống trên địa bàn cũng bị đâm tương tự. Sau khi xác thực thông tin, ngày 19/5, Công an phường Tân Vĩnh Hiệp đề nghị Phòng CSHS cùng phối hợp truy xét.

Em T.V là học sinh lớp 9, tạm trú ở phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên cho biết khoảng 21h ngày 7/5, V. đi chơi với N. là bạn học chung lớp tại công viên khu phố Vĩnh Trường cạnh đường ĐH404, thì có một nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi bộ từ hướng đường ĐH404 vào gặp V. và N. Nam thanh niên hất hàm hỏi V. "điện thoại còn tiền không?", V. lắc đầu trả lời không có. Bất ngờ đối tượng lấy vật giống kim tiêm trong túi áo khoác đâm vào đùi phải V. gây thương tích. Sau khi gây ra sự việc, đối tượng đi bộ ra hướng đường ĐH404 rồi lên xe máy tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Thành Thông bị bắt khi đang di chuyển trên đường.

Sau đó, gia đình đưa V. đến bệnh viện Bạch Đằng khám thì bác sĩ cho biết không có vật gì trong vết thương và không rõ vật gì gây ra vết thương. Tuy nhiên, do vết thương không nguy hiểm, V. được cho về nhà uống thuốc và theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Học cùng trường với V. là em L.S.O, học sinh lớp 8. Khoảng 18h40 ngày 16/5, O và em ruột tên L. chạy xe đạp điện đi mua cám cho gà ăn. Khi đi đến đoạn khu đất trống đường N5, tổ 21, khu phố 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì có một nam thanh niên không rõ lai lịch điều khiển môtô chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên trên tay cầm vật gì không rõ đâm trúng vào đùi O. gây thương tích, chảy máu nhiều.

O. và L. liền chạy về nhà báo cho gia đình biết và được đưa đi Bệnh viện Nhiệt đới khám, xét nghiệm. Bác sĩ cho biết không rõ vật gì gây ra vết thương, hiện theo dõi khoảng một tháng sau mới biết kết quả chính xác. Do vết thương còn đau ít, em đang ở nhà uống thuốc theo dõi theo chỉ định của bác sĩ.

Cùng ngày 16/5, em N.K.H, học sinh lớp 6 cùng trường với 2 nạn nhân trên cũng bị đâm tương tự. Khoảng 19h, H. và đứa em bà con tên Nh. đạp xe điện đi chơi từ nhà ra hướng đường ĐX07. Khi đi được khoảng 300m gần sân bóng Trung Tín, thì có một nam thanh niên không rõ lai lịch điều khiển môtô giống dạng xe Sirus chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên, tay cầm vật gì không rõ đâm trúng vào đùi trái H. gây thương tích, bị sưng đau và có vết bầm. Biết chuyện, H. và Nh. chạy về báo cho gia đình biết và cũng được đưa đến bệnh viện Nhiệt đới khám xét nghiệm điều trị...

Em L.N.K.M, học sinh lớp 10 ở TP Thuận An, Bình Dương cho biết: Khoảng 20h30 ngày 8/5, M. và bạn học chung tên T. đi xe máy đến đoạn đường ĐH404 thuộc tổ 3, khu phố Vĩnh Trường, phường Tân Vĩnh Hiệp thì có một người nam thanh niên chạy cùng chiều từ phía sau đến tay cầm vật gì không rõ đâm trúng vào đùi trái My gây thương tích. Khi bỏ chạy đối tượng còn quay mặt lại nhìn em M. nhưng không nói gì. M. về nhà, nhưng không báo cho gia đình biết sự việc. Đến ngày 19/5, gia đình M. biết chuyện mới đưa đi bệnh viện khám điều trị, nhưng kết quả chưa phát hiện gì bất thường trong cơ thể. Hiện M. ở nhà uống thuốc theo dõi theo chỉ định của bác sĩ và đi học bình thường.

Học sinh lớp 9 T.T.Q.A, quê Thanh Hóa, tạm trú ở phường Tân Vĩnh Hiệp, TP Tân Uyên cũng cho biết khoảng 20h50 ngày 24/5, Q.A đi học thêm về đến đoạn đường DT746 thì có một thanh niên chạy xe áp sát, dùng vật nhọn đâm trúng đùi...

Những vụ việc xảy ra nói trên đã gây hoang dư luận, tạo nên sự lo sợ cho học sinh và các bậc phụ huynh. Do vậy, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chống phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Từ các thông tin thu thập được, cơ quan Công an nhận định các vụ việc nói trên rất có thể chỉ do một đối tượng gây ra và đối tượng này có khả năng là người trú ngụ tại địa phương. Lực lượng truy xét chia thành nhiều tổ trinh sát tiến hành ra soát camera trên các tuyến đường khu vực liên phường Phú Tân, Tân Vĩnh Hiệp; phối hợp kiểm tra hành chính những nơi khoanh vùng đối tượng có thể trú ngụ. Đồng thời tuần tra và trinh sát mật phục trên các địa bàn trong khung giờ có học sinh đến trường và tan trường.

Đến 19h45 ngày 24/5, lực lượng phối hợp phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang điều khiển môtô BKS 61E1-469.02 nhãn hiệu Sirius màu đen-xám. Ngay sau đó Công an tiến hành kiểm tra đối tượng, thì phát hiện đối tượng mang theo 1 ống chứa dung dịch màu xanh (chưa rõ nguồn gốc, chủng loại), 1 kim tiêm có chứa dung dịch màu xanh loại dùng để tiêm cho gia súc (chưa rõ nguồn gốc, chủng loại), 1 camera giấu kín loại đeo trên tay cùng giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe …

Qua khai thác nhanh đối tượng khai tên Nguyễn Thành Thông, SN 2003, thường trú ở khu phố Hoá Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thông thừa nhận là người đã thực hiện hành vi dùng kim tiêm mua trên mạng xã hội dùng đâm vào vùng đùi 5 học sinh trên địa bàn liên phường Phú Tân, Tân Vĩnh Hiệp. Đồng thời dùng camera giấu kín đeo trên cánh tay phải để quay lại cảnh đâm vào đùi học sinh nhằm mục đích thỏa mãn thú vui cá nhân.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và giám định chất lỏng màu xanh mà đối tượng dùng để tiêm vào người các nạn nhân.