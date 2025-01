Hành trình xóa băng cướp nhí ‘cầm hàng chém chết nó’ gây án ở miền Tây

Ngày 14/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh vừa triệt phá băng cướp nhí rất liều lĩnh, táo tợn, manh động.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, trên địa bàn TP Cao Lãnh và huyện Thanh Bình liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản với thủ đoạn hết sức liều lĩnh, manh động, làm người dân bức xúc, e ngại, lo lắng mỗi khi ra đường vào ban đêm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thành lập chuyên án, do Công an TP Cao Lãnh chủ trì để "xóa xổ" băng cướp này.

Qua điều tra, xác minh, công an nhận thấy nổi lên một băng nhóm tuổi đời còn rất trẻ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mỗi khi xuất hiện ở TP Cao Lãnh, bọn chúng thuê nhiều địa điểm để lưu trú. Đến khi màn đêm buông xuống, bọn chúng phân công người rảo quanh các tuyến đường để tìm “con mồi”, ra tay cướp.

Các đối tượng trong băng cướp. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là nhóm cướp hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, manh động do Đỗ Chí Công (23 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) cầm đầu.

Công an cũng xác định, một số thành viên trong băng cướp giật này trước đây thường xuyên vận chuyển thuốc lá lậu nên xe máy chúng sử dụng được "độ chế", có công suất rất lớn, do đó, người dân hay lực lượng công an khó lòng truy đuổi...

Ngoài ra, chúng liên tục thay đổi người, phương tiện gây án, nơi ẩn nấp và tẩu tán ngay khi cướp được, gây rất nhiều khó khăn cho công tác nắm bắt, thu thập thông tin của ban chuyên án.

Băng cướp nhí "cầm hàng chém nó"

Khoảng 3h10 sáng 31/12/2024, hai đối tượng trong băng cướp này bám theo anh M.V.Đ. ở đoạn đường xã Hòa An (TP Cao Lãnh) rồi ép xe, đe dọa khiến nạn nhân tông phương tiện vào cột điện. Đối tượng ngồi sau xe nói với đồng bọn “cầm hàng chém chết”. Nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy để lại xe...

Khoảng 10 phút sau xảy ra vụ cướp nói trên, thì tại đường 30/4, phường 1, TP Cao Lãnh bọn chúng tiếp tục cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường. Xác định đây là thời cơ chín muồi để phá án, ban chuyên án tung nhiều mũi trinh sát bắt 6 đối tượng.

Các đối tượng này có tuổi từ 15-22. Mặc dù, tuổi đời rất trẻ nhưng các đối tượng đều tỏ ra ngoan cố, xảo quyệt để chối tội.

Các xe "độ" mà bọn chúng dùng để đi cướp. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Trước bằng chứng của cơ quan điều tra thu thập được, 6 tên cướp cúi đầu nhận tội và khai nhận thực hiện 8 vụ cướp, cướp giật tài sản (chủ yếu tiền, vàng, điện thoại và xe) ở TP Cao Lãnh và huyện Thanh Bình, gây thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, có một người phụ nữ ở TP Cao Lãnh bị các đối tượng cướp giật túi xách, bên trong có 130 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 9 xe máy các loại, 5 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.