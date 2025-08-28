Hari Won kể về biến cố ung thư: 'Từng khoảnh khắc đều trở nên quý giá'

Từng rất kín tiếng về biến cố lớn nhất cuộc đời suốt nhiều năm, Hari Won bất ngờ chia sẻ về hành trình chiến thắng ung thư cổ tử cung khi mới 27 tuổi.

Không chỉ nói về nỗi sợ sinh tử, những ngày tháng chống chọi cùng bệnh, nữ ca sĩ còn kêu gọi cộng đồng chủ động phòng ngừa HPV “vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”.

Lần đầu Hari Won mở lòng

“Năm 27 tuổi, một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung”, Hari Won kể lại chuyện từng mắc ung thư trong một video thuộc chiến dịch “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV”. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý từ người hâm mộ lẫn truyền thông. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi biết nữ nghệ sĩ từng đối diện căn bệnh nguy hiểm, trong khi vẫn âm thầm hoạt động nghệ thuật và giữ thái độ tích cực.

Thông tin Hari Won mắc ung thư cổ tử cung khiến nhiều người bất ngờ bởi nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật và giữ thái độ tích cực.

Ở thời điểm phát hiện bệnh, cô từng sợ hãi và “bỗng nhiên, từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống trở nên quý giá hơn bao giờ hết”. Vì Hari Won tự tin bản thân có cuộc sống lành mạnh, hoạt động tích cực và biết chăm sóc sức khỏe, nên cô chưa từng nghĩ mình sẽ là một trong số đó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như toàn bộ ca ung thư cổ tử cung đều có nguyên nhân từ HPV. Trung bình, cứ mỗi phút trôi qua trên thế giới lại có 3 bệnh nhân được phát hiện mắc các bệnh lý ung thư liên quan đến HPV.

Nhưng cũng từ biến cố ấy, cô chọn cách không buông xuôi mà mạnh mẽ chiến đấu và từng bước vượt qua. Đó không chỉ là hành trình chữa bệnh, mà là hành trình chữa lành từ thể chất đến tinh thần, từ sợ hãi đến thấu hiểu.

Kể chuyện đời thật để thức tỉnh cộng đồng

Quyết định kể lại câu chuyện cũ là điều không hề dễ dàng, bởi hành trình đó gắn với nhiều cung bậc cảm xúc, như một cột mốc ở tuổi 27 không thể nào quên được. Tuy nhiên, nhìn lại biến cố và hành trình chiến đấu, Hari Won thấu hiểu hơn bao giờ hết điều mà phụ nữ nói chung đang phải đối diện. Đó cũng là lý do cô quyết định lên tiếng, không để câu chuyện ung thư của mình chỉ là một vết thương cá nhân, mà trở thành một thông điệp xã hội được truyền đi mạnh mẽ.

“Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình, phá vỡ định kiến và tiên phong trong việc phòng ngừa HPV. Giờ đây, tôi đứng trước bạn như là một chiến binh và là tiếng nói hy vọng, nhắc nhở mỗi phụ nữ rằng: Các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cuộc đời của mình”, Hari Won chia sẻ. Thông điệp của cô nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng. Không chỉ cổ vũ tinh thần, những gì Hari Won trải qua cũng giúp nhiều người bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc hơn về HPV và các bệnh lý ung thư do HPV gây ra.

Không ít người vẫn nghĩ HPV chỉ ảnh hưởng đến nữ giới. Trên thực tế, ở phần lớn trường hợp HPV tự đào thải; tuy nhiên, việc nhiễm dai dẳng HPV có thể dẫn đến tiền ung thư và ung thư cổ tử cung ở nữ giới, đồng thời HPV có thể gây ra nhiều bệnh, kể cả ung thư ở nam giới. Do đó, để dự phòng HPV và các bệnh lý ung thư liên quan, cả nam và nữ cần chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hãy tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý và ung thư do HPV, bao gồm tiêm phòng, lối sống an toàn, lành mạnh và tầm soát ung thư cổ tử cung.

Câu chuyện của Hari Won không chỉ dừng lại ở hành trình chiến thắng bệnh tật, mà còn khơi nguồn cho một thông điệp lớn hơn về việc chủ động với sức khỏe trước khi quá muộn. “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” không chỉ là tên một chiến dịch truyền thông đơn thuần, mà là lời gửi gắm mạnh mẽ đến cộng đồng rằng mỗi cá nhân có thể là mắt xích tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, giúp giảm bớt nỗi lo về HPV. Mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ đều là sự chung tay góp phần tạo dựng một tương lai tốt đẹp, góp phần giảm gánh nặng do HPV gây ra.