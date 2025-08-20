Hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' bằng 13 ngôn ngữ chào mừng A80

Với thế mạnh ngôn ngữ, các giảng viên, sinh viên Đại học Hà Nội thực hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng 13 thứ tiếng, nhận về phản hồi tích cực từ cộng đồng.

'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' thể hiện bằng 13 ngôn ngữ Đại học Hà Nội ra mắt MV ca nhạc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường.

Đại học Hà Nội (HANU) vừa ra mắt MV ca nhạc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình", được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ đang giảng dạy tại nhà trường, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Đức, Hàn Quốc, Italy, Nhật Bản, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Thái Lan và Trung Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, thầy Đỗ Quốc Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Đại học Hà Nội, cho biết sau 3 tháng ấp ủ và hoàn thiện, MV ra mắt đúng ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ý tưởng MV xuất phát từ mong muốn sử dụng ngôn ngữ như một công cụ để lan tỏa khát vọng hòa bình của tuổi trẻ Việt Nam đến với thế giới.

"Ngoại ngữ là thế mạnh của nhà trường. Thay vì chỉ hát bằng tiếng Việt, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, như những nhịp cầu nối liền mọi nền văn hóa", thầy Đạt chia sẻ. "Điều này giúp bạn bè quốc tế dễ dàng cảm nhận và hiểu trọn vẹn thông điệp hòa bình, để họ thấy hình ảnh một Việt Nam ổn định, thịnh vượng, luôn mở lòng kết nối với thế giới".

Một số hình ảnh trong quá trình giảng viên, sinh viên Đại học Hà Nội thực hiện ca khúc. Ảnh: NVCC.

Đại diện nhà trường cho biết trong quá trình triển khai, rất nhiều giảng viên, sinh viên đã ký tham gia dịch thuật cũng như trình diễn.

Dù là trường đào tạo ngôn ngữ, việc thể hiện ca khúc bằng 13 ngôn ngữ là thử thách lớn, bởi mỗi ngôn ngữ có đặc trưng về ngữ điệu, nhịp điệu và cách thể hiện cảm xúc khác nhau.

Theo thầy Đạt, các bản dịch do sinh viên thực hiện đều được thầy cô trực tiếp hiệu đính, đảm bảo giữ được tinh thần gốc của ca khúc, đồng thời tôn trọng bản sắc riêng của từng ngôn ngữ.

Trong quá trình thu âm, từng bản thu đều được gửi lại cho giảng viên chuyên môn của khoa để rà soát và chỉnh sửa chi tiết, đặc biệt là về phát âm và sắc thái ngữ điệu. Ngoài ra, dự án còn có sự hỗ trợ, hòa âm của một giảng viên thanh nhạc - hiện là sinh viên văn bằng 2 tại nhà trường.

"Dù ca khúc được thể hiện bằng các ngoại ngữ khác nhau, nhưng câu hát 'Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam không thể nào đánh đổi' được ê-kip quyết định hát bằng tiếng Việt, như một lời khẳng định rõ ràng về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc', thầy Đạt nói.

Ca khúc được ghi hình tại nhiều địa điểm ở Hà Nội như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hồ Tây…

Thầy Đạt chia sẻ đây cũng là một thử thách, ê-kíp phải lựa chọn sao cho các địa điểm và trang phục thể hiện sự giao thoa văn hóa của từng ngôn ngữ.

"Chúng tôi mong muốn mỗi khung hình gợi lên đặc trưng văn hóa của từng quốc gia, đồng thời phác họa được vẻ đẹp của Hà Nội", đại diện nhà trường chia sẻ.

Chưa đầy 24 giờ phát hành, MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Đại học Hà Nội thu hút hơn 52.300 lượt xem trên YouTube. Bên dưới các bài chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự thích thú, khen ngợi cách thể hiện độc đáo và ý nghĩa của nhà trường.

"Một phiên bản quá tâm huyết của tập thể thầy cô và sinh viên Đại học Hà Nội! Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình - chia sẻ dưới bài đăng của trường.