Hậu phương của những người mẹ 'đa nhiệm'

Giữa guồng quay tất bật và những chuyến công tác khiến mẹ phải xa con, điều mẹ cần hơn bao giờ hết là một hậu phương vững chãi để an tâm tiếp tục làm điểm tựa cho cả nhà.

Từ trước đến nay, ta vẫn quen thuộc với hình ảnh người mẹ giữ vai trò hậu phương - người đứng sau chăm lo gia đình. Nhưng trong kỷ nguyên mới, khái niệm hậu phương cũng thay đổi.

Những người mẹ ngày càng "đa nhiệm" hơn bao giờ hết. Cuộc sống của họ xoay quanh vô số vai trò, xen lẫn giữa trách nhiệm và yêu thương. Đó có thể là nhân viên, đôi khi là lãnh đạo và cùng lúc vẫn là người mẹ, người vợ, người con nhỏ trong gia đình lớn.

Khi cả nhà là điểm tựa cho hành trình làm mẹ

Ngày mới của mẹ có thể bắt đầu bằng cuộc họp online, kết thúc bằng vài giờ chơi ngắn ngủi cùng con trước khi ngủ. Có mẹ quay lại công việc sớm sau sinh, có mẹ vẫn điều hành công ty ngay trong thai kỳ. Và cũng có những lúc, mẹ phải xa con vì chuyến công tác đột xuất hay buổi họp muộn.

Khi đó, ông bà và bố đảm nhận nhiệm vụ mới, trở thành hậu phương cho mẹ. Họ cùng chia sẻ việc nhà, chăm con để mẹ yên tâm theo đuổi công việc và những dự định riêng. Tuy vậy, mẹ vẫn chưa thể hoàn toàn yên lòng. Khi con còn nhỏ, hệ tiêu hóa và sức đề kháng còn non nớt, chỉ cần thay đổi chút môi trường hay thói quen là dễ ốm, dễ biếng ăn.

Ông bà và bố đảm nhận nhiệm vụ hậu phương cho hành trình chăm con của mẹ. Ảnh: Vinamilk.

Chị Ngọc Mai (34 tuổi, Đà Nẵng) nhớ lại lần đầu đi công tác sau sinh. Trước khi đi, chị cẩn thận ghi chú từng bữa ăn, giấc ngủ của con, dặn ông bà cách pha sữa, nhắc chồng gọi điện đúng giờ ăn. Mọi thứ tưởng như đã chuẩn bị chu toàn thế nhưng vừa chuẩn bị bước vào cuộc họp buổi sáng, điện thoại chị reo.

"Chồng báo con quấy khóc cả đêm, buổi sáng lại nôn trớ vì không chịu uống sữa. Lúc nghe xong tim tôi như thắt lại, cả buổi họp mà đầu óc cứ lo lắng về con. Vừa tan cuộc họp lại liên tục gọi về, hỏi con ăn được chưa, ngủ có ngon không?", chị Mai tâm sự.

Những câu chuyện tương tự của chị Mai không hiếm. Khi con xa tầm mắt, nỗi lo của mẹ về sức khỏe, đề kháng và tiêu hóa vẫn luôn còn đó, ngay cả khi cả nhà cùng làm hậu phương san sẻ cho mẹ. Vậy hậu phương nào sẽ thêm điểm tựa để mẹ an tâm về dinh dưỡng của bé?

Thêm một điểm tựa, thêm sự an tâm cho mẹ

Hậu phương của mẹ hôm nay không chỉ là người thân, mà còn là mọi điều giúp mẹ an tâm hơn. Đó có thể bắt đầu từ những sẻ chia trong gia đình, đến cả những giải pháp giúp mẹ chăm con khỏe mạnh mỗi ngày.

Khi hành trình nuôi con của mẹ ngày nay có nhiều sự thay đổi, Vinamilk Optimum nhận thấy nhu cầu về một "hậu phương dinh dưỡng" đáng tin cậy ngày càng lớn. Từ quan sát đó, thương hiệu theo đuổi mục tiêu phát triển dòng sản phẩm sữa bột trẻ em sở hữu nguồn dinh dưỡng tiềm năng được mô phỏng gần nhất với những giá trị quý báu trong sữa mẹ.

Minh chứng cho những quyết tâm của mình, năm 2024, Vinamilk Optimum tạo tiếng vang trên thị trường sữa bột khi là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam bổ sung đủ 6 HMO thuộc 3 nhóm chính, vốn chiếm 58% lượng HMO có trong sữa mẹ. Đây là sản phẩm hiếm hoi hội tụ đồng thời DFL và 3-FL - hai loại HMO mà trước nay các công thức khác thường chỉ xuất hiện đơn lẻ.

Vinamilk Optimum với công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, hậu phương đồng hành cùng mẹ. Ảnh: Vinamilk.

Bên cạnh 6 HMO, công thức của Vinamilk Optimum được nghiên cứu để cân đối tỷ lệ đạm whey giàu alpha-lactalbumin - loại đạm có mặt tự nhiên trong sữa mẹ, giúp hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng hiệu quả cho trẻ. Cụ thể, sản phẩm kết hợp thêm lợi khuẩn BB-12 và LGG cùng chất xơ hòa tan FOS/GOS. Đây là bộ ba giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu tốt và củng cố hệ miễn dịch cho trẻ.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, chia sẻ: "Với tôn chỉ 'Nhà nào cũng có mẹ', chúng tôi cam kết đồng hành những người mẹ trên hành trình nuôi con, bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người mẹ đều có thể an tâm cùng con lớn lên khỏe mạnh, trọn vẹn trong yêu thương và hạnh phúc".

Nhằm tiếp thêm yêu thương, đồng thời khẳng định vai trò hậu phương, Vinamilk Optimum mang đến hoạt động trải nghiệm dành riêng cho mẹ, thông qua "Chiếc tủ hậu phương" - nơi lưu giữ những món quà chăm sóc và đầy thấu hiểu. Lấy cảm hứng từ chiếc tủ trữ sữa của bé, "Chiếc tủ hậu phương" được lấp đầy bằng các vật dụng hỗ trợ, sản phẩm làm đẹp và voucher thư giãn cùng nhiều phần quà khác.

Lấy cảm hứng từ chiếc tủ trữ sữa, "Chiếc tủ hậu phương" của Vinamilk Optimum tiếp thêm yêu thương và đồng hành cùng mẹ. Ảnh: Vinamilk.

Với hoạt động lần này, thương hiệu muốn bày tỏ lời nhắn nhủ rằng mẹ luôn xứng đáng được chăm sóc và yêu thương nhiều hơn vì những hy sinh mẹ dành cho cả gia đình. Đây cũng là dịp để những người mẹ tạm gác lại bộn bề, dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ để tận hưởng và cảm nhận những phần quà từ Vinamilk Optimum.