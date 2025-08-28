Hậu trường thầm lặng phục vụ đại lễ A80 của đội quân y đặc biệt

Trong những túp lều dã chiến dựng cạnh ga Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Công an Hà Nội miệt mài kiểm tra hộp thuốc, bình oxy, dụng cụ sơ cứu, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Bên ngoài, tiếng còi xe và bước chân rộn ràng của dòng người chờ diễu binh, diễu hành không ngớt vang lên, còn bên trong, họ vẫn giữ sự điềm tĩnh, tập trung vào nhiệm vụ.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Bộ Y tế đã phối hợp với UBND TP Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng phương án ứng phó thảm họa, cấp cứu hàng loạt trong dịp A80. Các phương án y tế bao gồm bố trí lực lượng tại nhiều điểm trọng yếu, huy động hệ thống bệnh viện, xe cứu thương, thuốc men, sẵn sàng xử trí kịp thời mọi tình huống.

Bác sĩ Nguyễn Thành Đạt, khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện Công an Hà Nội, chia sẻ niềm xúc động khi trực tiếp tham gia phục vụ công tác y tế trong lễ sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. “Đây là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt với cả nước, cũng là vinh dự lớn đối với cá nhân tôi. Từ khi nhận nhiệm vụ, tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng, quyết tâm cống hiến hết khả năng để đáp ứng yêu cầu mà bệnh viện và Công an TP Hà Nội giao phó”, bác sĩ Đạt chia sẻ.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Công an Hà Nội bố trí hai lều cứu thương tại ga Hà Nội và nút giao Liễu Giai - Đội Cấn. Mỗi lều có 10 nhân viên y tế, 3 giường bệnh cố định, 4 giường lưu động (có thể mở rộng tối đa 10 giường), cùng một xe cứu thương để kịp thời vận chuyển các trường hợp bệnh nặng.

Bên trong xe cấp cứu lưu động Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Phạm Thanh Mai, Trung tâm Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai sắp xếp lại băng ca. Bác sĩ Mai cho biết kíp trực tại điểm diễu binh hôm nay có 5 người, gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và một lái xe cấp cứu. “Lo lắng nhất là thời tiết nắng nóng dễ khiến người dân say nắng, chóng mặt, nhưng may mắn hôm nay khá thuận lợi. Tôi cũng thấy yên tâm hơn khi ban tổ chức đã sắp xếp chỗ ngồi rất chu đáo, cả cho các cựu chiến binh,” chị chia sẻ.

Trước khi nhận nhiệm vụ, đội ngũ nhân viên y tế đã được tập huấn nâng cao kỹ năng xử trí cấp cứu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng, mưa dông, cũng như các tình huống bệnh lý cấp tính thường gặp như say nắng, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, rối loạn tiêu hóa, chấn thương…

Theo các bác sĩ, trong ba ngày trực vừa qua, thời tiết Hà Nội thay đổi liên tục, khi nắng nóng, khi mưa trên diện rộng, ảnh hưởng đôi chút đến sức khỏe người tham dự. Các tình huống cấp cứu chủ yếu liên quan đến người cao tuổi bị tăng huyết áp, rối loạn điện giải, hạ canxi, say nắng... nhưng đều không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Để bảo đảm an toàn y tế trong suốt sự kiện, Bệnh viện Bạch Mai đã huy động tối đa lực lượng, bố trí các kíp trực tại nhiều vị trí trọng yếu. Công tác trực cấp cứu được triển khai đồng bộ ở nhiều điểm: Phòng Hồi sức cấp cứu tại Nhà kính, Bộ Tư lệnh 69 phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; các khán đài A3, A4, B, B1; đồng thời có các tổ cơ động trên đường Lê Duẩn và khu vực Công viên Thống Nhất. Kíp trực ở gần Công viên Thống Nhất được bố trí thêm một xe cấp cứu lưu động với đầy đủ trang thiết bị như hộp sơ cứu, oxy, bóng bóp và thuốc thiết yếu.

Với quy mô lớn và số lượng người tham gia đông, công tác điều phối giữa các đơn vị được tính toán kỹ lưỡng, từ việc bố trí tổ cấp cứu, phương tiện vận chuyển, lều y tế lưu động đến việc nắm bắt lộ trình diễu binh, ước lượng lượng khán giả tập trung. Các tổ y tế sẽ túc trực ngay tại chỗ để hỗ trợ sơ cứu nhanh, hoặc hướng dẫn, chuyển người dân đến cơ sở y tế gần nhất khi cần.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, Diễu hành, vào sáng 30/8, buổi tổng duyệt sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với sự tham gia đầy đủ các lực lượng: khối đi bộ, khối nghi lễ, phương tiện cơ giới, khí tài cùng lực lượng phục vụ và bảo đảm an ninh. Dự kiến lực lượng tham gia gồm Quân đội, Công an, khối quần chúng và đoàn quốc tế, tạo nên màn trình diễn hùng tráng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và uy lực của lực lượng vũ trang Việt Nam trong thời kỳ mới.

