Hé lộ mức thưởng Tết cực lớn của công ty lừa đảo ở Campuchia

Một trong những thông tin đáng chú trong chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo ở Campuchia là tiền lương, thưởng của nhóm đối tượng này rất cao, thúc đẩy hành vi phạm tội.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt xóa thành công một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Lực lượng công an bước đầu bắt giữ gần 60 đối tượng khi đang trên đường từ Campuchia trở về Việt Nam ăn Tết. Một trong những thông tin đáng chú trong chuyên án này là tiền lương thưởng của nhóm đối tượng lừa đảo này rất cao, thúc đẩy hành vi phạm tội.

Vì đã có thâm niên gần 1 năm lừa đảo nên đối tượng Nguyễn Thị Phương (làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia) đã thuộc lòng bài học lừa đảo mà công ty có trụ sở ở khu Tam Thái Tử, Campuchia chỉ dạy; vốn không công ăn việc làm, nhưng kể từ khi vào công ty bỗng dưng lại lột xác. Vì nhiệm vụ hàng ngày là giả danh cán bộ công an ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước để lừa phụ huynh làm thẻ căn cước công dân gắn chip cho trẻ em.

Chuyến bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cũng là lúc cô gái này bị bắt giữ, vì toàn bộ lịch trình về quê ăn Tết đã nằm trong hồ sơ theo dõi của cơ quan công an.

"Em cảm thấy xấu hổ và hối hận vì chính mình lừa người của mình, nhưng do ở nhà nợ nhiều quá, sang bên đó vay tiền rồi không làm họ bán đi hoặc họ đánh nên bắt buộc phải làm", đối tượng Nguyễn Thị Phương nói.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương (ngồi giữa).

Những chia sẻ để mong cầu sự cảm thông, nhưng quãng thời gian làm việc ở nước ngoài vốn chẳng dễ dàng để tha thứ. Vì tất cả đối tượng bị bắt giữ về đây đều là những nhân sự hoạt động tích cực trong công ty lừa đảo. Dù không phải trên sân bóng, nhưng ở điểm tập kết, do số lượng đối tượng quá đông, nên để nhận diện, cơ quan công an phải dùng đến áo lưới.

Thường xuyên chia sẻ những hình ảnh sang chảnh về cuộc sống ở bên Campuchia, đến khi bị bắt, người con gái vốn làm nhiệm vụ quản lý cấp cao ở công ty không nhớ nổi đã có bao nhiêu nạn nhân người Việt đã sập bẫy.

Theo cơ quan điều tra, từ khi vào làm việc tại công ty lừa đảo, các đối tượng đã được tập huấn rất kỹ về mặt pháp luật để đối phó khi bị cơ quan điều tra triệu tập. Nhiều trường hợp tỏ ra bình tĩnh, lì lợm khi lấy lời khai, nhằm chối bỏ hành vi tội lỗi của mình.

Đại úy Nguyễn Xuân Nghĩa, Phó đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết: "Với quyết tâm, chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, bằng mọi cách, mọi nỗ lực, chúng tôi tìm ra, phát hiện ra manh mối của các đối tượng, bóc gỡ và xác định được toàn bộ cơ cấu tổ chức của ổ nhóm tội phạm".

Đối tượng cầm đầu là người nước ngoài, nhưng bằng nhiều thủ đoạn, lại liên tiếp tuyển dụng người Việt để thực hiện kịch bản lừa đảo đã dựng sẵn. Công ty sẵn sàng treo thưởng cho những nhân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Đây là mức lương, thưởng Tết, theo tiết lộ của một nhân viên vừa bị bắt.

"Em lương quản lý là 1.300 USD . Chia thưởng Tết, chị Dung được 12.000 USD . Nghĩa trừ hết chi phí thì được phát lương 35.000 USD ", đối tượng làm việc tại công ty lừa đảo ở Campuchia cho hay.

35.000 USD , tương đương gần 900 triệu đồng tiền Việt. Dù đi đâu, ra nước ngoài lừa đảo hay không, cũng là để trở về. Sau một năm tích cực lừa đảo, trong các bọc hành lý của những người trở về quê ăn Tết từ Campuchia có thể ngoài đồ đạc, sẽ có thêm rất nhiều tiền. Những đồng tiền lương, tiền thưởng có được từ xương máu và nước mắt của hàng vạn đồng bào ta.