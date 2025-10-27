Hé lộ thêm chi tiết gây phẫn nộ về 'bữa tiệc ung thư vú' ở Hàn Quốc

Ngôn từ được ban tổ chức dùng để miêu tả về sự kiện từ thiện bị cho là phản cảm. Từ ý nghĩa nhân văn ban đầu, sự kiện bị biến thành nơi khoe hào quang của những người nổi tiếng.

Hàng loạt người nổi tiếng bị chỉ trích vì xuất hiện tại "bữa tiệc ung thư vú" hôm 15/10. Ảnh: Mk.co.kr.

Gần 2 tuần qua, "Love Your W" - "đêm tiệc ung thư vú" do tạp chí thời trang W Korea tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc hôm 15/10 - trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Từ mục đích nhân văn được quảng cáo ban đầu, sự kiện nhận về phản ứng dữ dội khi những hình ảnh sôi động, xa hoa lan truyền.

Mới đây, một người nổi tiếng trên mạng tiết lộ ngay trên thư mời tham dự sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú, bên tổ chức đã gọi đây là "breast cancer party" (tạm dịch: bữa tiệc ung thư vú), tờ Korea JoongAng Daily đưa tin.

Theo đó, hôm 23/10, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, được xác định bằng tên Instagram @sinu.shinwoo, đã chia sẻ bức ảnh về lời mời tham dự sự kiện. Anh đã tự hỏi liệu có nhìn nhầm không sau khi thấy cụm từ chối tai "bữa tiệc ung thư vú" trên thiệp mời.

Ảnh chụp về lời mời tham dự "bữa tiệc ung thư vú" gây phẫn nộ.

Thông tin trên thổi bùng giận dữ, giữa bối cảnh W Korea đã vướng vào tranh cãi vì biến sự kiện từ thiện thành một buổi tụ tập uống rượu cho người nổi tiếng.

Lời mời mô tả sự kiện này là "bữa tiệc ung thư vú đã thu hút sự chú ý của những ngôi sao hạng A và những người nổi tiếng hàng đầu". Ban tổ chức cũng quảng cáo sự kiện này là một "cơ hội có hạn" nơi khách mời có thể "xem cận cảnh các màn trình diễn của người nổi tiếng và tận hưởng bữa tiệc trong cùng một không gian với họ".

W Korea dường như không chỉ mời những nghệ sĩ trong làng giải trí mà còn cả những YouTuber và influencer nổi danh trên mạng xã hội để tăng mức độ nhận diện trên truyền thông.

Hình ảnh nghệ sĩ nhảy múa trong không khí sôi động khiến sự kiện từ thiện nhận chỉ trích.

Tuy nhiên, sự thiếu quan tâm thực sự về ung thư vú đã dẫn đến chỉ trích. Tâm điểm gây phẫn nộ là màn trình diễn ca khúc Mommae của Jay Park, với lời hát có câu "twin sisters hanging on your chest" (tạm dịch: cặp song sinh treo trên ngực em).

Dân mạng gọi đây là "cú tát" vào mặt bệnh nhân ung thư vú. Jay Park sau đó đăng lời xin lỗi trên Instagram: "Tôi biểu diễn theo thói quen và không có ý xúc phạm. Nếu có ai cảm thấy tổn thương, tôi thành thật xin lỗi".

Mục đích tổ chức sự kiện của W Korea cũng bị chỉ trích. Tạp chí này được cho là đã mời những người nổi tiếng đến tham dự miễn phí với lý do ủng hộ nhận thức về ung thư vú, đồng thời lợi dụng danh tiếng của họ để kiếm chác từ tài trợ: nhận 30 triệu won (khoảng 20.840 USD ) từ một thương hiệu thời trang và 50 triệu won (khoảng 34.770 USD ) từ một thương hiệu trang sức.

Sau khi tranh cãi nổ ra, W Korea đã tự bào chữa bằng cách tuyên bố rằng họ đã quyên góp tổng cộng 1,1 tỷ won (khoảng 765.000 USD ) trong 20 năm qua cho các hoạt động phòng chống ung thư vú.

Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa con số thực tế thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của công chúng về sự kiện hoành tráng có những ngôi sao hàng đầu tham dự, lại càng làm gia tăng sự chỉ trích. Những nghệ sĩ tham dự sự kiện này cũng được cho là đã thất vọng khi nhận ra rằng có mặt ở sự kiện này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của họ.

"Love Your W" ra đời từ năm 2006 với sứ mệnh truyền tải thông điệp nâng cao nhận thức về ung thư vú và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân. Qua nhiều năm, đây trở thành một trong những sự kiện thời trang - từ thiện lớn nhất trong nước, quy tụ đông đảo giới nghệ sĩ, người mẫu, nhà thiết kế và influencer.

Tuy nhiên, năm nay, dư luận cho rằng phần "thời trang và tiệc tùng" đã lấn át hoàn toàn phần "từ thiện". Trong video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khách mời xuất hiện trong những bộ váy dạ hội sang trọng, nâng ly rượu, chụp ảnh check-in và thưởng thức âm nhạc sôi động như một lễ hội giải trí. Một số người còn mô tả: "Đây không khác gì một bữa tiệc VIP cuối năm".