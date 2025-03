Hệ lụy nguy hiểm từ những hội, nhóm 'làm liều' trên mạng

Nhiều đối tượng lập các hội, nhóm trên Telegram, Facebook… để liên lạc, lôi kéo thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Hội nhóm ảo, nhưng hậu quả gây ra thật và nguy hiểm.

Trong hội "Vỡ nợ muốn làm liều" đã xảy ra hàng loạt vụ án nghiêm trọng do các đối tượng "gặp gỡ" và rủ nhau phạm tội.

Hội kín, gây án thật

Mới đây, ngày 7/1/2025, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 2 nam thanh niên gây ra 2 vụ cướp giật vàng táo tợn do các đối tượng trong "Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều".

Theo đó, khoảng 15h15, khi chị N.T. T. (chủ tiệm vàng ở huyện Ba Vì) đang ở cửa hàng, thì có một thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đi vào và đặt mua dây chuyền vàng nam 4 "chỉ".

Do cửa hàng không có, chị T. gợi ý khách hàng mua một dây chuyền vàng 3 "chỉ" và 1 nhẫn vàng 1 "chỉ", thì thanh niên này đồng ý. Chị T. lấy dây chuyền và nhẫn vàng đưa cho khách xem. Tuy nhiên, sau khi nam thanh niên cầm dây chuyền và nhẫn, thì lập tức bỏ chạy ra ngoài đường, nhảy lên phía sau một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave không đeo biển kiểm soát do một thanh niên khác đang chờ sẵn.

Đối tượng Nguyễn Văn Thế thời điểm vừa bị Công an huyện Ba Vì bắt giữ.

Cả hai phóng xe tẩu thoát theo hướng quốc lộ 32 đi thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chị T. chạy đuổi theo hô hoán nhưng không kịp. Theo chủ hiệu vàng, trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã truy vết và xác định được 2 đối tượng gây án là (Nguyễn Văn Trường, SN 2001, trú tại thôn Phẻo, xã Xuân Giao, Bảo Thắng, Lào Cai) và Nguyễn Văn Thế (SN 1998, trú tại thôn Đại Bộ, xã Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương). Theo lời khai, 2 đối tượng này quen biết nhau thông qua hội nhóm có tên "Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều". Do cả hai cùng nợ nần và cần tiền tiêu, đã bàn bạc giả vờ đi mua vàng để cướp giật tài sản.

Đáng nói, cùng với thủ đoạn như trên, 2 đối tượng tiếp tục cướp giật tại một hiệu vàng ở Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào khoảng 14h40 ngày 8/1, tức 1 ngày sau khi gây ra vụ cướp giật ở huyện Ba Vì.

Tương tự, trong tháng 1/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ: Phan Thanh Minh (SN 1986, ngụ Gia Lai), Đoàn Quyết Thắng (SN 1978, trú tại tỉnh Đồng Nai), Cao Văn Hiệp (SN 1977, ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1998, quê quán Nghệ An; tạm trú tại TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Trường trực tiếp gây ra vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, qua mạng xã hội Facebook lập nhóm "Hội những người vỡ nợ thích làm liều", Minh, Hiệp, Thắng và Tiến quen biết, rủ nhau bàn cướp tài sản. Sau đó, Hiệp tìm những nhà dân có tài sản để “chỉ điểm” cho Minh, Thắng và Tiến dùng dao khống chế nạn nhân cướp vàng, nữ trang, tiền... rồi tẩu thoát.

Vào ngày 11/1, Hiệp quan sát biết nhà bà Đ.T.M. (trú ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) thấy có tài sản tiền, vàng, nên chỉ cho Minh biết, rồi Hiệp đứng ngoài chờ. Sau đó, Minh cầm theo dao xông vào bên trong khống chế bà M. để cướp tiền, vàng. Bị bà M. chống trả, tri hô nên cả hai bỏ chạy.

Trước đó, vào ngày 21/12/2024, nhóm 4 đối tượng đã xâm nhập nhà bà H.T.K.L ở xã Thanh Phước, dùng khăn bịt miệng và rút dao khống chế lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh, trói tay chân rồi cướp tiền, vàng, nữ trang... trị giá khoảng 250 triệu đồng. Qua truy xét, Công an bắt giữ các đối tượng trên.

Hội, nhóm xấu "mọc lên như nấm"

Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, tội phạm bạo lực, bao gồm cả những vụ án có tính chất phức tạp như: cướp giật có tổ chức, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng xảy ra trong nhóm vị thành niên ngày càng có xu hướng gia tăng, không chỉ ở ngoại thành mà còn ở nội thành. Một trong những lý do khiến loại tội phạm này gia tăng là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các hội nhóm kín "mọc lên như nấm", trở thành môi trường lý tưởng cho nhiều đối tượng tìm cách phạm tội.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng Phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết: "Những hội nhóm mà ngay cái tên của nó đã có những bất ổn, như 'Những người vỡ nợ muốn làm liều' hay nhiều hội nhóm khác. Tuy nhiên, có một số hội nhóm tiềm ẩn các nguy cơ, yếu tố gây bất ổn an ninh trật tự vì có nhiều thành viên, đối tượng có tiền án tiền sự, đối tượng xấu, lợi dụng các hội nhóm này cùng tham gia các hành vi vi phạm pháp luật".

Những hội nhóm độc hại trên mạng xã hội không tự nhiên xuất hiện. Cơ quan chức năng cần làm rõ, động cơ của những người đứng sau hàng loạt hội nhóm tiêu cực, có tính chất xúi giục phạm tội này là gì. Bởi với những người dùng mạng xã hội chân chính, họ cần một không gian mạng xã hội lành mạnh, phục vụ đúng mục đích giao lưu kết nối thay vì để hàng ngày tiếp cận với những thông tin mang tính tiêu cực.

Không chỉ rủ rê nhau gây án, vi phạm pháp luật, mà còn nhan nhản các hội, nhóm tiêu cực khác. Chỉ cần vào Facebook tìm kiếm từ khóa "tự tử", thì ngay lập tức xuất hiện hàng loạt nhóm như: "Tâm sự của những người muốn tự tử", "Hội những người tìm cách tự tử không đau", "7749 cách tự tử" hay "Cộng đồng những người bị trầm cảm, rối loạn lo âu, muốn tự tử"... thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn người tham gia.

Những câu chuyện chia sẻ của các thành viên trong các hội nhóm này thường có điểm chung là thay vì động viên, giúp đỡ nhau vực dậy tinh thần, vượt qua khó khăn thì rất nhiều thành viên tham gia dưới dạng tài khoản ẩn danh lại chỉ đề cập đến các vấn đề tiêu cực, thậm chí rủ rê, xúi giục nhau tìm cách tự tử.

Những bài viết bày tỏ sự chán sống, rủ nhau cùng kết thúc cuộc đời xuất hiện ngày càng nhiều, kèm theo đó là các bình luận tiêu cực, hướng dẫn đủ mọi cách để tự tử nhẹ nhàng như dùng thuốc ngủ, nhảy xuống sông...

Ngoài những bài viết bàn luận về chủ đề tự tử, các thành viên cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện cá nhân, gia đình mang đầy sự tiêu cực như nợ nần, thất nghiệp, ly hôn... trong đó có không ít thành viên tuổi đời còn rất trẻ đã bày tỏ ý định muốn tự tử chỉ vì thầy, cô cho điểm kém, bố mẹ không hiểu mình.

Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện đã quy định rất rõ: hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 10-20 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu không có những biện pháp ngăn chặn từ gốc rễ, các nhà cung cấp mạng xã hội không kịp thời xóa bỏ các bài đăng độc hại, thì hậu quả để lại sẽ rất lớn, đặc biệt là với nhóm đối tượng trẻ vị thành niên.