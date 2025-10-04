Hệ sinh thái MXH Hoàng Hường có động thái lạ khi 'bà trùm' bị bắt

Sau khi bị khởi tố, nhiều fanpage trong "hệ sinh thái" của Hoàng Hường bất ngờ gỡ bỏ hình ảnh đại diện, song vẫn đăng tải nội dung từ thiện và quảng bá dịch vụ.

Hoàng Hường được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Ảnh: Hoàng Hường/Facebook.

Ngày 4/10, sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Hường về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, hàng loạt fanpage gắn liền với tên tuổi người này có sự thay đổi đang chú ý.

Các trang như "Hoàng Hường" (1,3 triệu người theo dõi), "Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường" (1,5 triệu người theo dõi) và "Hoàng Hường Thiện Nguyện" (tích xanh, hơn 23.000 người theo dõi) đồng loạt gỡ bỏ ảnh đại diện, ảnh bìa vốn trước đó đều sử dụng hình ảnh của Hoàng Hường. Riêng fanpage "Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường" (tích xanh, 2,3 triệu theo dõi) vẫn giữ nguyên hình ảnh. Cả 4 fanpage này đều dùng chung một số hotline liên hệ.

Dù hình ảnh thay đổi, các trang vẫn duy trì hoạt động. Gần đây nhất, loạt fanpage đẩy mạnh nội dung về các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng.

Trước khi bà Hường bị bắt, các fanpage này thường xuyên đăng tải bài quảng bá dịch vụ răng sứ, hình ảnh khách hàng trước - sau làm răng, cũng như các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Fanpage Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường gỡ bỏ hình ảnh liên quan đến bà Hoàng Hường.

Hoàng Hường (sinh năm 1987, Phú Thọ) được biết đến với nhiều phát ngôn và sản phẩm gây tranh cãi. Người này từng khẳng định có sản phẩm "chữa hôi miệng tận kiếp trước" hay "điều trị xương khớp không cần thuốc Tây". Nhiều sản phẩm mang thương hiệu Hoàng Hường đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm quy định quảng cáo.

Tháng 4/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu xử lý hành vi quảng cáo sai phạm trên fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng". Chỉ một tháng sau, doanh nhân này tiếp tục dùng danh nghĩa Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương để quảng bá các sản phẩm như Hoạt huyết Gold HH, Tuyến tiền liệt Latimen....

Từ năm 2021 đến nay, Hoàng Hường đã nhiều lần bị Thanh tra Bộ Y tế cùng các sở y tế địa phương xử phạt vì hành vi quảng cáo sai lệch.

Năm 2020, người này từng gây xôn xao khi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, ảnh hưởng đến công tác cứu trợ và uy tín chính quyền địa phương.

Dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở, các trang mạng xã hội mang tên Hoàng Hường vẫn duy trì hoạt động đều đặn. Ngoài ra, cách thức kinh doanh của bà cũng gây nhiều ý kiến trái chiều khi hợp tác với một số KOL, thậm chí có trường hợp dẫn đến mâu thuẫn và phải chấm dứt hợp tác.