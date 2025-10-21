Herbalife Việt Nam hỗ trợ bữa ăn cho hơn 3.000 hoàn cảnh khó khăn

Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn.

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tổ chức chuỗi chương trình tái ký kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc. Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ hỗ trợ tài chính cho 15 trung tâm Casa Herbalife tại Việt Nam để cung cấp bữa ăn hàng ngày cho hơn 3.000 trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đang được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi các đối tác này.

Hỗ trợ tài chính thiết thực

Được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013, chương trình Casa Herbalife là sáng kiến chủ đạo trong cam kết lâu dài của Herbalife nhằm hỗ trợ cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Casa Herbalife góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn 2025-2026, Herbalife Việt Nam hỗ trợ tổng cộng 6,5 tỷ đồng (tương đương 254.000 USD ) cho 15 trung tâm Casa Herbalife trên toàn quốc: Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm (Gia Lai); Nhà nuôi trẻ Hướng Dương (Cần Thơ); Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM; Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội); Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An; Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ (trước đây là Trung tâm Bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật Việt Trì); Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội); Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk; Trung tâm Nhân đạo quê hương (TP.HCM); Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng; Bệnh viện K (Hà Nội); Cơ sở Bảo trợ trẻ em An Tây (Huế); Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (trước đây là Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai); Trường Giáo dục Chuyên biệt Hưng Yên cơ sở 2 (trước đây là Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu); Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long (trước đây là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh).

Chăm sóc sức khỏe và tinh thần

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam còn thường xuyên đến thăm trung tâm Casa Herbalife dịp đặc biệt như Tết cổ truyền, quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu… để tổ chức hoạt động ý nghĩa. Qua đó, các thành viên góp phần mang lại niềm vui cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm.

Ngoài ra, từ năm 2021, Herbalife Việt Nam còn triển khai chương trình “Ngôi sao” để khuyến khích em nhỏ tại các trung tâm Casa Herbalife áp dụng thói quen sống năng động, lành mạnh. Nhờ những bữa ăn lành mạnh và sáng kiến ý nghĩa như chương trình “Ngôi sao”, các em trở nên cứng cáp, khỏe mạnh và tự tin hơn trong việc vượt qua thách thức để hướng đến tương lai tươi sáng.

Những phần quà ý nghĩa gửi đến các em nhỏ.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi chương trình Casa Herbalife mang lại những thay đổi tích cực cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, thông qua việc giúp các em tiếp cận những bữa ăn lành mạnh mỗi ngày trong suốt 12 năm qua. Những kết quả này là nhờ tấm lòng nhân ái của các thành viên độc lập của Herbalife Việt Nam, cũng như sự tận tâm của đối tác Casa Herbalife. Phù hợp ưu tiên về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Herbalife trên toàn cầu, chúng tôi cam kết duy trì và mở rộng chương trình Casa Herbalife để giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn sống cuộc sống tốt hơn thông qua dinh dưỡng cân bằng và lối sống năng động".

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, qua 12 năm đồng hành cùng chương trình Casa Herbalife, trẻ em và người lớn có hoàn cảnh khó khăn tại đây đã có nhiều thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần.

Theo đó, kể từ khi chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Trường PTCS Xã Đàn vào năm 2022, nhà trường chứng kiến sự thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần của học sinh, nhờ những bữa ăn lành mạnh từ chương trình. Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt tài chính, tình nguyện viên của Herbalife còn mang đến niềm vui và động lực to lớn cho học sinh trong mỗi lần đến thăm. Tương tự, sự tận tâm và lòng nhân ái mà các thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam dành cho học sinh tại Trường PTCS Xã Đàn liên tục 7 năm từ khi chương trình được triển khai, mang đến nhiều tác động tích cực cho cuộc sống của các em.

Hay tại Trường Giáo dục chuyên biệt Phú Thọ, Herbalife Việt Nam tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm khuyến khích các em nhỏ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên hơn, qua đó mang lại những thay đổi đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ lâu dài của chương trình Casa Herbalife và Herbalife Việt Nam trong suốt 12 năm qua. Nhờ tấm lòng hảo tâm và đóng góp quý báu của công ty, nhiều trẻ em tại trung tâm chúng tôi có cơ hội phát triển khỏe mạnh và đón nhận tương lai tươi sáng hơn".

Những tiết mục do các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn biểu diễn.

Còn theo bà Từ Thị Cẩm Thơ, Giám đốc Nhà nuôi Trẻ Hướng Dương, sự quan tâm và hỗ trợ to lớn của Herbalife Việt Nam, cùng sự tận tâm của các thành viên độc lập và nhân viên công ty trong những năm qua, góp phần cải thiện đáng kể sức khỏe và hạnh phúc của các em nhỏ tại nhà nuôi trẻ. “Thay mặt các em và nhân viên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Herbalife Việt Nam”, bà nói thêm.

Bà Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, cũng bày tỏ sự trân trọng trước lòng nhân ái của tình nguyện viên Herbalife Việt Nam dành cho các em. “Chứng kiến các anh, chị giao lưu cùng các em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu thương và sự hỗ trợ không ngừng của anh, chị là nguồn động viên to lớn, giúp các em cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn”, bà bày tỏ.

Chia sẻ về chương trình của Herbalife Việt Nam, ông Dương Văn Quảng, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An, cho biết sự hỗ trợ mà trung tâm nhận được từ Casa Herbalife có ý nghĩa to lớn với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ông gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với công ty để đảm bảo các em được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Nói thêm, bà Nguyễn Thị Thu Sương, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em An Tây, nhấn mạnh sự hỗ trợ từ chương trình Casa Herbalife không chỉ giúp các em được tiếp cận bữa ăn dinh dưỡng, mà còn góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và thúc đẩy lối sống năng động. Bà Sương khẳng định sự hỗ trợ từ chương trình có ý nghĩa lớn đối với trung tâm, đồng thời hy vọng duy trì và phát triển chương trình hợp tác lâu dài vì lợi ích của các em nhỏ.

Còn theo ông Lê Văn Nghiệm, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh tỉnh Vĩnh Long, từ khi chương trình Casa Herbalife Việt Nam được triển khai, các em nhỏ và người cao tuổi, người khuyết tật tại trung tâm đều được cung cấp bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày. Bên cạnh đó, chuyến thăm thường xuyên của các thành viên độc lập Herbalife Việt Nam đến trung tâm cũng mang lại niềm vui và sự động viên cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lễ tái ký kết chương trình Casa Herbalife tại Bệnh viện K.

Chương trình Casa Herbalife được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013 với mục tiêu giúp cải thiện dinh dưỡng, thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng cho trẻ em và cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp sứ mệnh của quỹ Herbalife Family Foundation (quỹ HFF) trên toàn cầu.

Từ khi được triển khai, chương trình Casa Herbalife Việt Nam được mở rộng đến 15 địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hỗ trợ gần 32 tỷ đồng (tương đương hơn 1,25 triệu USD ), mỗi năm hỗ trợ cho hơn 3.000 người gồm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo và người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa.

Kể từ năm 2005, quỹ Herbalife Family Foundation - tổ chức phi lợi nhuận - thực hiện sứ mệnh cải thiện cuộc sống cho trẻ em và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới. Quỹ HFF hỗ trợ đối tác Casa Herbalife trên toàn cầu, giúp cải thiện dinh dưỡng cho cộng đồng gặp khó khăn, tổ chức thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng và nguồn dinh dưỡng lành mạnh, hỗ trợ về thể chất đồng thời tham gia cứu trợ thiên tai.

Để biết thêm thông tin về quỹ Herbalife Family Foundation và cách ủng hộ quỹ, độc giả truy cập tại herbalifefamilyfoundation.org.