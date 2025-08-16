Hết hồn vì 'cảnh sát ma' ở công viên Hàn Quốc

Mô hình cảnh sát 3D được thiết kế nhằm ngăn chặn tội phạm ở công viên Judong (Seoul) khiến người dân giật mình mỗi khi bắt gặp.

Mô hình cảnh sát 3D đặt ở công viên Judong vào buổi tối. Ảnh: Park Seung-wook.

Từ 19-22h mỗi tối, một nam cảnh sát cao 1,70 m lại xuất hiện tại công viên Judong số 3, một khu vực đông đúc ở Jung-gu (Seoul, Hàn Quốc). Nhưng đây không phải cảnh sát thông thường mà là một hình chiếu 3D, được thiết kế nhằm ổn định tâm lý cho người đi đường và hạn chế tình trạng mất trật tự, Oddity Central đưa tin.

Cứ mỗi 3 phút, cảnh sát này "hiện ra" một lần, đồng thời phát đoạn âm thanh cảnh báo "trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát sẽ phản ứng ngay lập tức" và "có camera giám sát ở khắp mọi nơi".

Được tạo ra bởi Hologrammica, một công ty công nghệ chuyên về nội dung ảnh ba chiều, mô hình cảnh sát kích thước người thật này đã được lắp đặt thử nghiệm từ tháng 10 năm ngoái. Dữ liệu gần đây cho thấy nó đã có tác động đáng kể đến việc giảm tội phạm tại Công viên Judong số 3.

"Cảnh sát 3D đang dần trở thành một thiết bị an ninh thông minh, giúp nâng cao nhận thức về an toàn của người dân và có tác dụng phòng ngừa tâm lý đối với hành vi mất trật tự", Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Jungbu Ahn Dong-hyun cho biết, nói thêm rằng sẽ mở rộng các hoạt động phòng chống tội phạm kết hợp công nghệ AI để giúp người dân thấy an tâm.

Mô hình này khiến nhiều người dân giật mình khi bắt gặp. Ảnh: Park Seung-wook.

Theo Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, khi so sánh cùng kỳ trước và sau khi lắp đặt biển báo đặc biệt này, số vụ phạm tội xảy ra trong phạm vi công viên đã giảm khoảng 22%, được coi là kết quả đáng kể.

Cảnh sát Hàn Quốc nhấn mạnh công nghệ này không thể trực tiếp bắt giữ tội phạm, nhưng nó có kết quả đáng kể trong việc ngăn chặn tội phạm và tạo cảm giác an toàn. Phạm vi ứng dụng của nó có thể được mở rộng trong tương lai tùy thuộc vào tình hình.

"Mặc dù khi quan sát kỹ hơn, rõ ràng đó không phải là người thật, nhưng chỉ cần nhận thấy sự hiện diện của cảnh sát cũng đã có tác dụng răn đe đáng kể", đại diện cảnh sát cho biết.

Mặc dù nhận được phản hồi tích cực từ cảnh sát, bức ảnh 3 chiều này lại không gây được ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Một số người cho biết đã hoảng hốt, giật mình khi lần đầu bắt gặp mô hình kỳ lạ này.

Trên nhiều nền tảng như Instagram và Threads, người dân chụp ảnh, quay video lồng nhạc kinh dị nhằm chứng minh rằng mô hình cảnh sát 3D này thực sự đáng sợ.

Hầu hết bình luận trên mạng đều so sánh nó với "bù nhìn thời hiện đại", nói đùa rằng số lượng tội phạm có thể đã giảm vì người ta sợ hãi khi vào công viên sau khi nhìn thấy một "cảnh sát ma".