Hết rồi thời 'thâu đêm suốt sáng' ở bar, club

Thay vì thức trắng đêm cùng tequila và nhạc điện tử, Gen Z ngày càng chuộng tiệc nhảy buổi sáng, nhâm nhi espresso và matcha. Xu hướng này lan rộng trên toàn cầu.

Người trẻ ngày càng yêu thích những cuộc vui buổi sáng, nói không với rượu bia. Ảnh minh hoạ: @ aliceeseo/IG.

Kể từ khi 18 tuổi, người trẻ được cho là sẽ bước vào giai đoạn tiệc tùng thâu đêm, chuẩn bị quần áo đi chơi, tiêu cả ngày lương cho vodka chanh và nhảy hết mình đến lúc quán bar đóng cửa. Với những người đã bước qua giai đoạn ấy, ký ức này vừa thân quen, vừa có phần méo mó.

Tuy nhiên, Gen Z dường như trở thành “thế hệ bà trẻ” sớm hơn dự kiến. Họ dần rời xa những cuộc vui với rượu mạnh xuyên đêm, tìm đến cà phê vào buổi sáng sớm. Điều này khiến thế hệ Millennials không khỏi ngạc nhiên, coi đây là sự tẻ nhạt, theo New York Post.

Nhảy nhót buổi sáng

Gen Z ngày càng giảm uống rượu, khiến các loại đồ uống không cồn trở nên phổ biến tại quán bar và nhà hàng.

Số lượng lễ hội âm nhạc được tổ chức cũng giảm dần. Nhiều sự kiện mang tính biểu tượng như Splendour in the Grass, Groovin the Moo hay Spilt Milk bị hủy trong những năm gần đây vì không bán được vé hoặc không đủ ngân sách mời các nghệ sĩ lớn.

Nguyên nhân có thể là do đại dịch hay khủng hoảng sinh hoạt phí. Dù lý do là gì, điều rõ ràng là Gen Z không còn hứng thú với tiệc tùng kiểu cũ, trừ khi bữa tiệc được tổ chức vào buổi sáng.

Tiệc nhảy buổi sáng đang ngày càng phổ biến, được tiếp sức bằng espresso và matcha thay vì rượu tequila hay vodka.

Với hình thức này, người tham dự vẫn có thể mua cà phê sáng và nghe nhạc từ DJ. Đây là phiên bản sôi động và vui nhộn hơn của các buổi chạy bộ hoặc bơi biển buổi sáng mà người Sydney (Australia) đặc biệt yêu thích.

Những buổi tiệc sáng như vậy đang nở rộ khắp thế giới và bắt đầu càn quét Australia.

Những bữa tiệc nhảy múa buổi sáng trở thành xu hướng ở một số quốc gia. Ảnh: Brian Finke.

Tại Queensland, công ty Caffeine Club tổ chức các buổi tiệc nhảy múa từ 7h sáng. Tại Melbourne, nhóm Mix and Matcha cũng tổ chức các sự kiện tương tự trong không gian quán cà phê.

Một buổi sáng đầy năng lượng, không lo bị đau đầu vì bia rượu, hấp dẫn nhiều người trẻ. Minh chứng cho sự dịch chuyển về sở thích này là nhiều sự kiện theo mô hình trên đã cháy vé, đồng thời nhận về những phản hồi tích cực.

Trong khi Gen Z thể hiện sự hào hứng với kiểu tiệc tùng trên, ủng hộ những cuộc vui không rượu bia, nhiều người lại tỏ thái độ mỉa mai các bữa tiệc buổi sáng.

“Đẹp đấy, nhưng đây không phải là rave (tiệc nhảy trên nền nhạc EDM) đâu”, một người dùng bình luận trên mạng xã hội.

Làn sóng không cồn trên toàn cầu

Sự thay đổi thói quen vui chơi ở người trẻ cũng kéo theo làn sóng đóng cửa hàng loạt của các quán bar tại New York (Mỹ). Hộp đêm nổi tiếng Paragon chính thức dừng hoạt động vào ngày 26/4.

“Một đêm thứ Sáu và thứ Bảy vui vẻ vào năm 2025 là không đủ” để duy trì hoạt động, chủ câu lạc bộ Paragon cho biết.

Trên mạng xã hội, đại diện quán bar viết: “Sau gần 3 năm hoạt động cùng những con người tuyệt vời, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì trước thực tế tài chính khắc nghiệt của ngành giải trí đêm năm 2025”.

Việc Paragon, một hộp đêm thường xuyên cháy vé, phải ngừng hoạt động cho thấy tình trạng khó khăn của ngành công nghiệp giải trí về đêm. Theo báo cáo thường niên của Văn phòng Đời sống về đêm (thuộc chính quyền thành phố New York), dù hơn 6.000 cơ sở đã mở cửa trở lại sau đại dịch, các hộp đêm vẫn phải đối mặt với áp lực lớn, theo New York Times.

Nguồn thu chính của các hộp đêm đến từ đồ uống có cồn, với đối tượng khách chủ yếu ở độ tuổi 21-34. Tuy nhiên, theo khảo sát của Gallup, nhóm này hiện uống ít hơn trước đại dịch, một phần vì gặp gỡ trực tiếp ít và nhận thức rõ ràng về tác hại của rượu bia.

“Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi thực sự trong thói quen tiêu thụ rượu”, Max Chodorow, chủ nhà hàng Jean’s tại Manhattan, nhận định. Ông cho rằng điều này kéo theo sự thay đổi trong mô hình tồn tại của ngành giải trí đêm.