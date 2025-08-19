Hết 'thỏ mọc sừng' đến 'sóc zombie' gây hoang mang ở Mỹ

Người dân Mỹ và Canada hoang mang khi nhiều con sóc xuất hiện trong vườn nhà với cơ thể chi chít khối u, khiến chúng trông như những "sóc zombie" bước ra từ phim kinh dị.

Những con sóc nhiễm bệnh với các vết sần như zombie. Ảnh: Evelyns Wildlife Refuge.

Nhiều hộ gia đình tại Mỹ và Canada gần đây phát hiện những con sóc xuất hiện trong vườn nhà với cơ thể chi chít khối u sưng tấy. Hình ảnh ghi lại cho thấy chúng phủ đầy những vết sần quanh đầu và tứ chi, khiến người xem liên tưởng đến cảnh trong phim tận thế zombie.

Một người dùng Reddit chia sẻ: "Ban đầu tôi tưởng nó đang ăn gì đó ngoài vườn, nhưng nhìn kỹ mới thấy những khối u trên mặt nó".

Theo Daily Mail, các báo cáo về hiện tượng này đã xuất hiện từ năm 2023 tại bang Maine. Các chuyên gia cho biết đây nhiều khả năng là bệnh u xơ ở sóc (squirrel fibromatosis), do virus leporipox gây ra. Bệnh lây lan khi sóc khỏe tiếp xúc trực tiếp với vết thương hoặc nước bọt của sóc nhiễm bệnh.

Triệu chứng là các khối u giống mụn cóc, có thể vỡ ra và chảy dịch. Tuy nhiên, bệnh chỉ ảnh hưởng đến sóc, không lây sang người hay loài vật khác.

Bà Shevenell Webb, đại diện Sở Thuỷ sản và Động vật hoang dã Maine, khuyến cáo: "Tôi không khuyên ai bắt hay tìm cách chữa trị cho sóc mắc bệnh. Đây là hiện tượng tự nhiên và sẽ tự khỏi theo thời gian".

"Sóc zombie" đã xuất hiện từ năm 2023 tại bang Maine. Ảnh: X/@MarieMacKinnon.

Thông thường, các vết u sẽ tự lành mà không cần thuốc. Dù vậy, một số trường hợp nặng có thể ảnh hưởng nội tạng và dẫn đến tử vong.

Không chỉ sóc, loài thỏ cũng từng được ghi nhận mắc bệnh tương tự. Những bức ảnh "thỏ mọc sừng" gây sốt mạng xã hội gần đây thực chất là do virus Shope Papilloma. Virus này tạo ra những khối u đen trồi ra từ đầu thỏ, trông như xúc tu.

Khi hệ miễn dịch thỏ chống lại được virus, "chiếc sừng" sẽ biến mất. Căn bệnh này cũng không lây sang người và thú nuôi, song chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên chạm vào thỏ nhiễm bệnh.