Hết thời đồ lót chỉ để mặc bên trong ở Hàn Quốc

Với các thiết kế đa dạng, nhiều món đồ vốn chỉ để mặc lót bên trong nay được nhiều người trẻ Hàn Quốc kết hợp với trang phục mặc ngoài, hưởng ứng xu hướng "underwearing”.

Theo tập đoàn thời trang và bán lẻ E-Land World, từ tháng 1 đến tháng 7, doanh số bán đồ mặc nhà của thương hiệu đồ lót nữ Evelyn tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ vào việc ra mắt bộ sưu tập "Natural Highteen”, xóa nhòa ranh giới giữa đồ lót và đồ mặc ngoài, theo Korea Times.

Bộ sưu tập nổi bật với ren, diềm xếp nếp và họa tiết hoa trên nhiều loại trang phục. Một đại diện của E-land cho biết không giống như những phong cách trước đây nhấn mạnh vào sự gợi cảm, các sản phẩm hiện tại tập trung vào sự thoải mái và tính ứng dụng.

Xu hướng "underwearing” được nhiều người nổi tiếng theo đuổi phong cách Highteen ở xứ củ sâm dẫn đầu. Trên trang cá nhân, thành viên Rosé của nhóm nhạc BlackPink hay Jang Won-young của IVE gần đây đăng tải bức ảnh diện các thiết kế như áo camisole ren hay áo babytee (áo phông có form dáng ôm, ngắn ngang eo hoặc cao hơn). Loạt thiết kế trông giống đồ lót nhưng vẫn mang đến sức hấp dẫn thời trang độc đáo và tiện dụng.

Thành viên Rosé của nhóm nhạc BlackPink (phải) hay Jang Won-young của IVE tích cực diện áo camisole hay babytee. Ảnh: @roses_are_rosie, @for_everyoung10/Instagram.

Xu hướng này cũng được ghi nhận ở nước ngoài. Brandy Melville, thương hiệu được giới trẻ Mỹ yêu thích, đã khai thác xu hướng này với những chiếc áo siêu nhỏ trông giống áo phông trẻ em nhưng được làm từ vải mềm, co giãn để phù hợp với nhiều dáng người.

Những người nổi tiếng như Kendall Jenner và Bella Hadid thậm chí táo bạo hơn khi kết hợp quần đùi nam với áo sơ mi oversize và giày thể thao, biến chiếc quần trong truyền thống của nam giới thành món đồ thời trang nữ tính.

Các thương hiệu xa xỉ như Miu Miu và Loewe cũng nhanh chóng cho ra mắt những thiết kế lấy cảm hứng từ quần đùi nam trên sàn diễn.

Khoảnh khắc thành viên Tarzzan của nhóm All Day Project khoe phong cách mặc đồ cạp trễ. Ảnh: MBC.

Bên cạnh đó, sự hồi sinh của xu hướng mặc quần cạp trễ để lộ cạp đồ lót (sagging), cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Trong tập phát sóng ngày 26/7 của chương trình tạp kỹ "Point of Omniscient Interfere" của đài MBC, thành viên Tarzzan của nhóm All Day Project thu hút sự chú ý khi diện 4 lớp quần và đồ lót theo phong cách này.

Có nguồn gốc từ cộng đồng người da đen ở Mỹ như một hình thức thể hiện văn hóa, sagging từng trở thành biểu tượng của thời trang hip-hop vào những năm 1990 và 2000. Hiện, nó quay trở lại như một tuyên ngôn thời trang.

"Ngày càng nhiều người tiêu dùng xem đồ lót như một món đồ tạo kiểu thay vì chỉ là trang phục một chức năng. Nó phản ánh nhu cầu về sự thoải mái đồng thời thể hiện cá tính", một quan chức trong ngành cho biết.