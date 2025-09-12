Hiện tại của mỹ nhân con lai Việt Nam - Hy Lạp từng gây sốt mạng

|
Eleni Tran, hot girl con lai Việt Nam - Hy Lạp, từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2019. Khi đó, cô bị nhận nhầm với Taylor Tran, nữ chính trong MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP. Sau 6 năm, cuộc sống của blogger 35 tuổi đã có nhiều thay đổi khiến dân mạng bất ngờ.
Eleni Tran là blogger về du lịch và ẩm thực hoạt động tại Mỹ. Trước khi được chia sẻ thông tin rầm rộ trên các fanpage tại Việt Nam, cô đã có nhiều năm làm nghề sáng tạo nội dung. Cô có thời gian ngừng làm blog để hoàn thành chương trình tại ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ) và trở lại vào năm 2015. Eleni đã quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá văn hóa của mình.
Trong lần về Việt Nam hồi 2018, Eleni Trần gây chú ý khi có mặt tại vòng casting chương trình The Bachelor (Anh chàng độc thân), tổ chức tại TP.HCM. Người đẹp lai khiến khán giả trầm trồ với vóc dáng chuẩn, phong cách đầy quyến rũ.
Tháng 3/2019, Eleni công khai hẹn hò với bạn trai người Mỹ Tommy Joiner. Năm 2023, cặp đôi chính thức về chung nhà với một đám cưới đầy lãng mạn. "Thật là một năm tuyệt vời khi bước sang tuổi 32, và còn tuyệt vời hơn nữa khi là sinh nhật đầu tiên của em với tư cách là vợ anh. Thực sự cảm ơn anh vì những gì em có, em yêu anh", nữ blogger bày tỏ xúc động trong bài đăng mừng sinh nhật năm đó.
Ngày 18/8, Eleni lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Cô bày tỏ hạnh phúc trong khoảnh khắc đang cho con bú. Dưới bài đăng, những người theo dõi dành lời chúc mừng, đồng thời khen ngợi nhan sắc của bà mẹ một con.
Sau khi sinh con, Eleni vẫn tiếp tục công việc của một blogger du lịch. Chồng là người đồng hành, ủng hộ cô trong những chuyến đi. Trên mạng, người đẹp lai khoe cuộc sống xa hoa khi đặt chân đến những vùng đất mới, tận hưởng dịch vụ hạng sang.
Eleni đặc biệt hạnh phúc trong những lần được về Việt Nam nghỉ dưỡng. Tháng 3 năm nay, cô đăng bức ảnh check-in tại TP.HCM, cho biết đây là chuyến du lịch trước khi chuẩn bị sinh em bé. Thời gian mới làm nội dung du lịch, cô cũng đã dành thời gian khám phá mảnh đất hình chữ S, mê mẩn trước vẻ đẹp từ đồng bằng đến các vùng miền núi.
