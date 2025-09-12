Hiện tại của mỹ nhân con lai Việt Nam - Hy Lạp từng gây sốt mạng

Tháng 3/2019, Eleni công khai hẹn hò với bạn trai người Mỹ Tommy Joiner. Năm 2023, cặp đôi chính thức về chung nhà với một đám cưới đầy lãng mạn. "Thật là một năm tuyệt vời khi bước sang tuổi 32, và còn tuyệt vời hơn nữa khi là sinh nhật đầu tiên của em với tư cách là vợ anh. Thực sự cảm ơn anh vì những gì em có, em yêu anh", nữ blogger bày tỏ xúc động trong bài đăng mừng sinh nhật năm đó.