Hiện trường vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988) đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk .

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Sự việc xảy ra lúc rạng sáng nên ít người hay biết, nhưng xung quanh hiện trường rất nhiều camera an ninh ghi lại được.

