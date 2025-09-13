Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trường vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người trong gia đình tử vong

  • Thứ bảy, 13/9/2025 08:54 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Bước đầu, Công an xác định danh tính các nạn nhân bị sát hại trong đêm ở Đắk Lắk. Hàng trăm cán bộ, công an đang truy bắt nghi phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988) đến nhà bạn gái tên Nguyễn Thị Kim H. trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, Đắk Lắk.
Trong ảnh: Hiện trường vụ án.
Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu tấn công khiến chị Nguyễn Thị Kim H. cùng mẹ ruột là bà Trần Thị D. (mẹ H.) và em là Bùi Hữu N. tử vong; con của chị H là cháu Trần Tấn P. (SN 2013) bị thương. Trong ảnh: Căn nhà nơi xảy ra án mạng.
Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Cơ quan chức năng đang thực thi nhiệm vụ tại hiện trường.
Sự việc xảy ra lúc rạng sáng nên ít người hay biết, nhưng xung quanh hiện trường rất nhiều camera an ninh ghi lại được.
Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình. Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 1h ngày 13/9.
Lực lượng công an đang bao vây hiện trường.

Nhiều người dân bàng hoàng khi biết thông tin vụ thảm án.

Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thủy

