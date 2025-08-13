Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiếp dâm tập thể rồi bỏ trốn từ 22 năm trước, đối tượng bị phạt án tù

  • Thứ tư, 13/8/2025 09:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

10 người hiếp dâm tập thể 2 cô gái ở trên cầu thuộc địa bàn huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, 9 người bị Tòa án xét xử, riêng một người bỏ trốn 22 năm, đến nay mới bị bắt và Tòa án đưa ra xét xử.

Ngày 12/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", 7 năm tù về tội "Hiếp dâm". Tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.

Theo cáo trạng, với ý định thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể, tối 9/11/2003, nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Thanh Tâm rủ 2 nhân viên quán cà phê đi chơi. 2 nhân viên quán là Nguyễn Thị Thúy M. (SN 1984) và Nguyễn Ngọc L. (SN 17/1/1988, thời điểm vụ án xảy ra 15 tuổi) đồng ý đi chơi cùng.

Nguyen Thanh Tam, Nguyen Ngoc L, Hiep dam tap the, TAND TPHCM, Pham Van Hai anh 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa ngày 12/8.

Các đối tượng chở M. và L. đến một cây cầu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) khống chế và thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với M. và L. (mỗi người thực hiện hành vi giao cấu 2 lần).

Ngày 20/11/2003, M. và L. đến công an tố cáo với cơ quan công an. Năm 2006, 9/10 đối tượng bị TAND TP.HCM xét xử về tội "Hiếp dâm" và "Hiếp dâm trẻ em". Riêng bị cáo Tâm bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã và sau 22 năm mới bị bắt và Tòa án xét xử, tuyên án như nêu trên.

Tân Châu/Tiền Phong

