Hiếp dâm tập thể rồi bỏ trốn từ 22 năm trước, đối tượng bị phạt án tù

Ngày 12/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", 7 năm tù về tội "Hiếp dâm". Tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.
Theo cáo trạng, với ý định thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể, tối 9/11/2003, nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Thanh Tâm rủ 2 nhân viên quán cà phê đi chơi. 2 nhân viên quán là Nguyễn Thị Thúy M. (SN 1984) và Nguyễn Ngọc L. (SN 17/1/1988, thời điểm vụ án xảy ra 15 tuổi) đồng ý đi chơi cùng.
|
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa ngày 12/8.
Các đối tượng chở M. và L. đến một cây cầu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) khống chế và thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với M. và L. (mỗi người thực hiện hành vi giao cấu 2 lần).
Ngày 20/11/2003, M. và L. đến công an tố cáo với cơ quan công an. Năm 2006, 9/10 đối tượng bị TAND TP.HCM xét xử về tội "Hiếp dâm" và "Hiếp dâm trẻ em". Riêng bị cáo Tâm bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã và sau 22 năm mới bị bắt và Tòa án xét xử, tuyên án như nêu trên.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.