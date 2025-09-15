Hiệp sĩ 'Minh cô đơn' nhập viện, được ủng hộ gần 500 triệu đồng

Tài khoản thiện nguyện công khai được mở để ủng hộ tiền chữa bệnh cho "hiệp sĩ làng đại học TP.HCM" đã nhận được số tiền gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu.

Ông Minh đang điều trị tại bệnh viện ở Đồng Nai. Ảnh: Phong Bụi.

Sáng 17/9, YouTuber Phong Bụi (Lê Văn Phong) công bố mở tài khoản thiện nguyện để kêu gọi tiền chữa bệnh cho "chú Minh cô đơn" - người đàn ông được mệnh danh "hiệp sĩ" của làng Đại học Quốc gia TP.HCM, có hàng chục năm giúp đỡ sinh viên ở TP.HCM.

Tài khoản ủng hộ được mở trên ứng Thiện nguyện của ngân hàng MB, đứng tên Lê Văn Phong, công khai sao kê theo thời gian thực. Theo thông báo mới nhất trên fanpage của Phong Bụi, chỉ sau 2 tiếng kêu gọi, số tiền nhận được đã vượt gấp đôi mục tiêu ban đầu là 100 triệu đồng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đến khoảng 15h cùng ngày, số tiền ủng hộ vào tài cho ông Minh đã đạt hơn 487 triệu đồng.

Thông tin về chiến dịch ủng hộ "Hiệp sĩ Minh cô đơn" công khai trên app Thiện nguyện.

"Vì chú Minh không có giấy tờ tùy thân nên không thể mở các tài khoản ngân hàng. Hôm nay mình quyết định mở kêu gọi với mức khoảng 100 triệu, để chuẩn bị cho các khoản viện phí cho chú Minh. Mọi người có thể bấm vào đường link và xem được ai hỗ trợ, mức tiền hỗ trợ như thế nào", Phong Bụi nói trong clip đăng vào chiều 15/9.

Theo thông tin công khai, hiện ông Minh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai do bệnh lý gan tiến triển nặng, bụng chướng, suy kiệt và có dấu hiệu suy đa cơ quan.

Trước đó ít ngày, thông tin chú Minh cô đơn (tên thật Nguyễn Văn Minh, 63 tuổi) bị mắc bệnh hiểm nghèo và phải nhập viện điều trị khiến nhiều người thương cảm.

Ông Minh đã có hơn 30 năm sống ở khu vực Làng Đại học (TP Thủ Đức, TP.HCM), nổi tiếng khi thường xuyên chở đồ đạc và vá xe miễn phí cho sinh viên tại đây. Nhiều thế hệ sinh viên được người đàn ông nghèo giúp đỡ đã chung tay ủng hộ để ông Minh có tiền chữa bệnh.

Ông Minh từng chia sẻ chỉ biết mình sinh năm 1962, thất lạc cha mẹ từ khi mới lọt lòng. Ông cũng không biết ai là người đã đặt tên cho mình. Đứa trẻ mồ côi khi đó được một phụ nữ tốt bụng mang về nuôi dưỡng, nhưng đến năm ông 9 tuổi thì mẹ nuôi qua đời. Từ đó đến nay, ông chỉ sống một mình.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chú Minh cô đơn luôn thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, chuyên làm việc thiện, thậm chí tham gia bắt cướp để bảo vệ sinh viên.

Năm 2020, ông Minh bị trộm mất chiếc xe ba gác, là công cụ giúp chở đồ miễn phí cho sinh viên. Ông được ủng hộ mua lại một chiếc ba gác mới và 17 triệu đồng tiền mặt. Nhưng chú đã dùng 17 triệu để mua 3 chiếc xe máy cũ để tặng cho 3 sinh viên nghèo.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews thời điểm đó, Ngô Thị Hằng (sinh viên năm nhất, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM), một trong 3 nữ sinh viên, đã không giấu được sự xúc động khi được tặng xe.

Hằng kể đầu năm 2020, cô đi làm thêm ở đường Bình Trị (Dĩ An). Vì đoạn đường không thuận tiện bắt xe buýt nên cô phải đi bộ một quãng và vô tình gặp ông Minh và được chở về giúp.

"Suốt quãng đường, chú hỏi han nhiều thứ, hỏi sao xe đâu mà lại đi bộ. Sau vài lần như vậy, biết em phải đi bộ nên chú thường đón về. Chú nói nếu cần, chú hứa sẽ tìm cách tặng cho một chiếc xe", Hằng kể.