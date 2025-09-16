'Hiệp sĩ Minh cô đơn' tiết lộ tình hình sức khỏe

"Hiệp sĩ" làng đại học TP.HCM cho biết sức khỏe đã tốt lên và sắp được xuất viện. Ông biết ơn khi nhiều người hỏi thăm, ủng hộ tiền chữa bệnh.

Chú Minh cô đơn hiện đã khỏe hơn, sắp được xuất viện. Ảnh: Phong Bụi/Facebook.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào chiều 16/9, "chú Minh cô đơn" cho biết tình hình sức khỏe hiện tại đã ổn định hơn, có thể trò chuyện, không còn thở dốc như những ngày trước.

"Tôi cũng khỏe lên nhiều rồi, nhiều người muốn tới thăm nhưng bệnh viện hạn chế người ra vào. Hết tuần này, tôi sẽ xuất viện, về lại gần ngã tư ở làng đại học TP.HCM", người đàn ông 63 tuổi nói.

Những ngày qua, thông tin về "hiệp sĩ làng đại học" - người hơn 30 năm qua chở đồ và vá xe miễn phí cho sinh viên - phải nhập viện điều trị khiến dân mạng lo lắng, cảm thương.

8h sáng 15/9, YouTuber Phong Bụi (Lê Văn Phong) thông báo mở tài khoản quyên góp để giúp chú Minh cô đơn (Nguyễn Văn Minh) chữa bệnh. Tài khoản được mở trên app Thiện nguyện của Ngân hàng Quân đội MB, công khai sao kê theo thời gian thực, đã nhanh chóng nhận về con số gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu là 100 triệu đồng.

Đến 9h30 sáng 16/9, chỉ sau một ngày, tài khoản quyên góp chính thức đóng lại, con số nhận được là hơn 840 triệu đồng, thông qua 6.164 lượt ủng hộ từ các mạnh thường quân.

"Tôi cũng nghe cậu Phong chia sẻ về số tiền ủng hộ đó rồi", ông Minh nói, bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà cộng đồng dành cho mình. Ông nói rằng đang được hỗ trợ làm căn cước công dân để có thể khám bệnh vì trước đó ông không có giấy tờ nào.

Theo thông tin công khai, hiện ông Minh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai do bệnh lý gan tiến triển nặng, bụng chướng, suy kiệt và có dấu hiệu suy đa cơ quan.

Ông Minh (thứ 3 từ phải sang) nổi tiếng với các sinh viên tại Làng ĐH TP Thủ Đức.

Ngày 16/9, trên trang fanpage chính thức có 2,7 triệu người theo dõi, Phong Bụi thông báo dừng chiến dịch quyên góp, đồng thời chia sẻ về kế hoạch sử dụng số tiền.

"Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ứng dụng minh bạch, do ngân hàng MB giám sát. Từ đây, nhóm điều phối sẽ quản lý và phân phối đúng mục đích: thuốc men, viện phí, chăm sóc, hồi phục. Không cá nhân nào được rút hay nhận riêng. Số tiền nếu chưa dùng đến, sẽ gửi kỳ hạn: sinh lãi theo lãi suất ngân hàng nhà nước. Lãi cũng dùng tiếp cho việc điều trị", thông báo cho biết.

Trong bài đăng, nhiều người xúc động khi biết dù đang bệnh tật, chú Minh cô đơn vẫn luôn nghĩ đến sinh viên nghèo, nhắn nhủ Phong Bụi rằng: "Ráng sửa lại cái ba gác. Nếu còn dư, mua chiếc xe máy tặng sinh viên. Đứa nào nghèo".

Ông Minh từng chia sẻ chỉ biết mình sinh năm 1962, thất lạc cha mẹ từ khi mới lọt lòng. Ông cũng không biết ai là người đã đặt tên cho mình. Đứa trẻ mồ côi khi đó được một phụ nữ tốt bụng mang về nuôi dưỡng, nhưng đến năm ông 9 tuổi thì mẹ nuôi qua đời. Từ đó đến nay, ông chỉ sống một mình.

Ông đã có hơn 30 năm sống ở khu vực Làng Đại học (TP Thủ Đức, TP.HCM), nổi tiếng khi thường xuyên chở đồ đạc và vá xe miễn phí cho sinh viên tại đây. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chú Minh cô đơn luôn thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, chuyên làm việc thiện, thậm chí tham gia bắt cướp để bảo vệ sinh viên.

Nhiều thế hệ sinh viên được người đàn ông nghèo giúp đỡ đã chung tay ủng hộ để ông Minh có tiền chữa bệnh.