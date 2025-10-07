Hiệu trưởng xin lỗi vì suất cơm bán trú 25.000 đồng kém chất lượng

Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn gửi thư xin lỗi đến cha mẹ học sinh và học sinh vì suất cơm ngày 6/10 chưa đảm bảo chất lượng.

Suất cơm bán trú 25.000 đồng do phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh: T.T.

"Thành thật xin lỗi quý bậc phụ huynh và học sinh vì về việc cung cấp dịch vụ bữa ăn trưa ngày 6/10/2025 chưa như mong đợi".

Đây là lời mở đầu trong thư xin lỗi được bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), gửi đến các học sinh, cha mẹ học sinh vì suất cơm bán trú 25.000 đồng chưa đảm bảo chất lượng.

Trong thư, cô hiệu trưởng nhận trách nhiệm vì những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn bữa ăn khiến phụ huynh chưa hài lòng.

Bà cũng thông tin ngay khi nhận được phản ánh, nhà trường đã xác minh, làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ bữa ăn để đánh giá, rút kinh nghiệm, tránh tái diễn sự cố tương tự.

Thư xin lỗi của bà Trần Thị Minh Thủy gửi đến phụ huynh, học sinh.

Trong thời gian tới, để đảm bảo tính minh bạch của mỗi bữa ăn học sinh, nhà trường sẽ chụp khẩu phần gửi đến các nhóm lớp. Giáo viên chủ nhiệm sẽ có trách nhiệm gửi vào nhóm để phụ huynh dễ dàng giám sát và yên tâm hơn.

"Tập thể trường chúng tôi cam kết sẽ tổ chức giám sát hàng ngày một cách chặt chẽ để nâng cao chất lượng dịch vụ bữa trưa phục vụ học sinh tốt hơn. Mong quý phụ huynh, học sinh thông cảm về sự việc đã xảy ra. Trân trọng cảm ơn và xin lỗi quý phụ huynh, học sinh một lần nữa", hiệu trưởng viết trong thư.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ bài viết của một phụ huynh với nội dung: "Suất cơm bán trú 25.000 đồng của các học sinh trường Tiểu học Số 1 Ba Đồn. Nhờ mọi người thẩm định giá giúp phụ huynh".

Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng chất lượng bữa ăn không xứng với giá tiền, cũng không thể đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.