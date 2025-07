HIEUTHUHAI và Galaxy A56 5G hồng mới mang hè đáng nhớ đến các SUNDAYs

Rút thăm may mắn (lucky draw) là phần được các SUNDAYs mong chờ nhất tại sự kiện. Dựa vào số ghế in trên những tấm vé, HIEUTHUHAI đã tìm ra chủ nhân của 4 chiếc Galaxy A56 5G màu hồng mới. Đặc biệt, 1 trong 4 chiếc còn lưu sẵn hình selfie của nam ca sĩ kèm chữ ký sống trên vỏ hộp. Tiếp đến là 22 fan may mắn có cơ hội tham gia fansign 1:1 cùng rapper sinh năm 1999.