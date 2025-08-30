Hình ảnh cực ngầu của các khối trưởng khối diễu binh A80

Sau nhiều tháng đổ mồ hôi trên thao trường Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân đã 4 lần hợp luyện trên đường phố Hà Nội chuẩn bị cho sự kiện A80. Trong đó, các khối nữ được cổ vũ nồng nhiệt nhờ những sải bước tự tin, uyển chuyển, gương mặt thần thái trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8.

Đi đầu khối Nữ Sĩ quan Quân y, khối trưởng là Trung úy Ngô Lâm Phương nhận được tiếng hò reo cổ vũ không ngớt trên tuyến đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền trở về điểm tập kết. Cô là một trong những gương mặt nổi bật nhất từ đợt diễu binh A50 (Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4) cho đến nay vẫn giữ được sức hút. Nữ trung úy sinh năm 2000 còn được gọi là "Hoa hậu diễu binh".

Khối trưởng Nguyễn Hoàng Linh của khối Nữ Quân nhạc gây ấn tượng trong quân phục chỉnh tề, gương mặt toát lên sự tập trung và bản lĩnh của người dẫn đầu. Mỗi động tác hiệu lệnh của nữ chiến sĩ đều dứt khoát, truyền sự tự tin và khí thế cho cả đội hình phía sau.

Vừa mang vẻ mềm mại của nữ quân nhân, vừa khẳng định tinh thần kỷ luật thép, các nữ chiến sĩ khối Quân nhạc trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần làm nên sự trang nghiêm và khí thế hào hùng của buổi tổng duyệt.

Với nét mặt nghiêm trang, ánh mắt cương nghị, khối trưởng Trần Đức Lương của khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp bước đi mạnh mẽ, từng động tác đều toát lên sự uy nghiêm và kỷ luật sắt của binh chủng gắn bó với những cỗ xe tăng, biểu tượng sức mạnh tiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dẫn đầu đội hình, nam chiến sĩ không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn truyền lửa quyết tâm cho toàn khối, làm nổi bật tinh thần thép của lực lượng tăng thiết giáp.

Khối trưởng Phạm Như Quang, đi đầu khối Sĩ quan Lục quân, nổi bật với phong thái rắn rỏi, điềm tĩnh và tác phong quân phong chuẩn mực. Trên cung đường diễu binh, anh là người giữ đội hình đi đều, mạnh mẽ, dứt khoát, toát lên tinh thần thép và bản lĩnh của người lính Lục quân.

Khối trưởng Nguyễn Trung An của khối Sĩ quan Đặc công gây ấn tượng bởi ánh mắt thể hiện sự kiên cường, rắn rỏi. Trong đội hình diễu binh, từng động tác chỉ huy của anh gọn gàng, chắc nịch, như truyền sức mạnh và quyết tâm đến toàn khối.

Khối lực lượng Tác chiến Không gian mạng do chiến sĩ Lê Thanh Phong làm khối trưởng được xem là lực lượng trẻ trung nhưng mang sứ mệnh đặc biệt trong thời đại số. Cả khối gắn liền với phong thái điềm tĩnh, chặt chẽ nhưng cũng gần gũi, truyền cảm hứng, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng tác chiến không gian mạng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Trong đợt tổng duyệt A80, Khối nữ sĩ quan Lực lượng Gìn giữ hòa bình do khối trưởng Vũ Thị Hà Trang dẫn đầu đã tạo nên hình ảnh đầy ấn tượng. Với vóc dáng thanh thoát, bước đi chắc chắn và thần thái tự tin, nữ chiến sĩ thể hiện rõ nét sự kết hợp giữa sự mềm mại đặc trưng của nữ quân nhân và bản lĩnh kỷ luật thép của một sĩ quan quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của khối trưởng Hà Trang, cả đội hình bước đều răm rắp, đồng bộ và đầy khí thế.

Gương mặt Khối trưởng Triệu Thanh Tùng của khối Chiến sĩ Pháo binh luôn toát lên sự tập trung cao độ, ánh mắt kiên định về phía trước, vừa thể hiện bản lĩnh thép, vừa khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cho cả đội hình.

Các khối trưởng nữ tiêu biểu khác còn có đồng chí Lê Thị Thảo Như. Nữ khối trưởng khối Nữ Chiến sĩ biệt động với tác phong dứt khoát, mạnh mẽ dẫn dắt đội hình bước đi đầy khí thế, toát lên tinh thần kỷ luật và sự tự tin của tuổi trẻ quân đội.

Bên cạnh đó, khối trưởng Đặng Thị Kim Oanh, chỉ huy đội hình khối nữ Sĩ quan Thông tin, lại thể hiện phong thái điềm tĩnh, uy nghiêm, giữ nhịp bước đều tăm tắp cho hàng quân, góp phần làm nổi bật hình ảnh người nữ quân nhân vừa duyên dáng vừa kiên cường trong ngày hội non sông.

Khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học gây chú ý với bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá, phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ. Dẫn đầu là khối trưởng Nguyễn Tiến Dũng. Đây được xem là lực lượng chuyên trách trong phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, sự cố phóng xạ, hạt nhân và ứng phó thảm họa môi trường.

Khối trưởng Phạm Anh Tuấn dẫn đầu khối Dân quân tự vệ với bước đi dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện tinh thần và ý chí sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự dẫn dắt của anh, đội hình diễu binh giữ nhịp đều tăm tắp, toát lên sức mạnh, sự gắn kết và bản lĩnh của lực lượng vũ trang trong thời bình.

Bên cạnh các khối trưởng các khối diễu binh của lực lượng Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam, sự xuất hiện của những người chỉ huy đội hình quân nhân nước ngoài tham dự sự kiện A80 cũng thu hút sự chú ý. Trong đó, người chỉ huy đội hình diễu binh khối Quốc kỳ Liên bang Nga là Trung úy Anton Mikhailov cũng nhận được nhiều sự chú ý. Anh từng tham gia nhiều sự kiện trọng đại như lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ; nhận Huy chương Suvorov vào năm 2019 từ ông Andrey Kartapolov - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó.

Trung úy Anton Mikhailov có ngoại hình lý tưởng, cao tới 1,90 m, luôn thể hiện phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân. Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.

Gia đình của các chiến sĩ bày tỏ sự xúc động, xen lẫn niềm vui và tự hào trong lúc chờ gặp con mình.

Từ điểm tập kết, từng khối diễu binh nối nhau qua các tuyến phố của Hà Nội, hướng về Quảng trường Ba Đình, để lại những khoảnh khắc giao lưu gần gũi với người dân.

