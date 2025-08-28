Hình ảnh cực ngầu của cảnh sát đặc nhiệm tại sơ duyệt diễu binh

Khoác lên mình áo, mũ chống đạn, Đội cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được mệnh danh là "quả đấm thép" của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Các chiến sĩ vào đội hình 4 giờ trước khi diễn ra buổi sơ duyệt ngày 27/8, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Để xuất hiện trong hàng ngũ CSĐN, người lính không chỉ đảm bảo thể chất, sức khỏe mà phải có bản lĩnh và tư tưởng chính trị vững vàng. Ảnh: Phương Lâm.

Trước khi diễn ra sự kiện A80, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm cho biết đơn vị đã lên phương án bảo vệ, bố trí lực lượng thành nhiều lớp và mũi tác chiến, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan hiệp đồng tác chiến vì mục tiêu chung bảo vệ an ninh sự kiện. Ảnh: Phương Lâm.

Tối 1/8, CSĐN cũng tham gia biểu diễn tại buổi tổng duyệt trình diễn kỹ thuật và nghiệp vụ do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Đây là cơ hội giúp người dân chiêm ngưỡng phương tiện, vũ khí hiện đại của lực lượng. Ảnh: Đinh Hà.

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.