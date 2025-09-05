Hình ảnh đáng sợ của sao mạng năm 2050

Từ công việc được xem là hào nhoáng, influencer trong tương lai có thể phải đối diện thực tế phũ phàng: cơ thể biến dạng, nhan sắc xuống cấp và sức khỏe suy kiệt.

Người mẫu kỹ thuật số mang tên Ava vừa được Casino.org tạo ra đã khiến dư luận chú ý khi mô phỏng ngoại hình của những influencer vào năm 2050: lưng gù, da loang lổ, tóc thưa và những cơn đau cổ mạn tính.

Theo báo cáo, hiện có khoảng 30-50 triệu người làm nghề sáng tạo nội dung trên toàn cầu và con số này tăng 10-20% mỗi năm.

Nghề được xem là hào nhoáng, nhưng guồng quay sản xuất nội dung liên tục, áp lực từ chuẩn mực sắc đẹp và sự phụ thuộc vào mạng xã hội có thể để lại hậu quả nặng nề, theo New York Post.

Hình ảnh Ava giống như phiên bản mạng xã hội của tiểu thuyết Chân dung Dorian Gray, phơi bày cái giá phải trả của những năm tháng sống cùng bộ lọc và ánh đèn máy quay.

Tương lai influencer có tư thế xấu và bị đau cổ mạn tính do sử dụng mạng xã hội thường xuyên. Ảnh: Casino.org.

Mô hình cho thấy thói quen sử dụng điện thoại, livestream và chụp ảnh nhiều giờ liền khiến vai tròn, cổ gập về trước, dẫn đến chứng “cổ công nghệ”. Một nghiên cứu y khoa cảnh báo tư thế này có thể gây đau đốt sống cổ và làm căng cơ quanh vùng.

Thực tế, nhiều influencer phải làm việc tới 90 giờ/tuần, phần lớn trước màn hình.

Không chỉ vóc dáng, làn da của Ava cũng bị tàn phá bởi lớp trang điểm dày, việc thay đổi liên tục các sản phẩm dưỡng da và ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, gây nên tình trạng gọi là “lão hóa kỹ thuật số” với nếp nhăn, nám và viêm kéo dài.

Song song đó, hàng giờ chỉnh sửa video và phát trực tiếp khiến đôi mắt đỏ, khô, mờ cùng quầng thâm sâu. Các chuyên gia khuyến nghị áp dụng quy tắc 20-20-20: cứ 20 phút nhìn màn hình, hãy hướng mắt ra vật cách xa 6 m trong 20 giây để giảm mỏi.

Mảng tóc thưa sẽ dần hình thành ở influencer trong tương lai. Ảnh: Casino.org.

Ngoại hình Ava còn biến dạng bởi việc lạm dụng filler, botox, tạo nên gương mặt sưng phù, cằm nhọn thiếu tự nhiên. Tóc cũng thưa dần do nối và tạo kiểu quá mức.

Bác sĩ da liễu Aamna Adel cảnh báo: “Sức nặng và việc kéo căng sợi tóc liên tục có thể dẫn đến rụng tóc vĩnh viễn”.

Theo Casino.org, Ava không chỉ là hình minh họa mà là lời cảnh báo cho thế hệ influencer đang sống trong áp lực nội dung và chuẩn mực sắc đẹp.

“Thông điệp rất rõ ràng: hãy đặt giới hạn, giữ sức khỏe, vì sức khỏe sẽ tồn tại lâu hơn mọi xu hướng”, báo cáo nêu.