Hình ảnh đột kích 2 tụ điểm, phát hiện 145 người dương tính với ma túy

|
Địa điểm mà cảnh sát đột kích gồm Nhà hàng Nonstop tại số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà và vũ trường Victory tại số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
|
Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng "bóng cười"; có 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng "bóng cười".
|
Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy, cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.
|
Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra tại vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy.
|
Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
|
Lực lượng chức năng cho biết, đấu tranh ban đầu phát hiện 52 đối tượng có dấu hiệu của tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Hiện, vụ việc được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.