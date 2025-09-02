Hình ảnh gây chú ý của Duy Mạnh ở Quảng trường Ba Đình

|
Chiều 2/9, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh “flex” tấm hình chụp trong đại lễ ở Quảng trường Ba Đình, nhanh chóng nhận 17.000 lượt thích. Nam trung vệ tự hào là một trong số những ngôi sao thể thao nhận vinh dự diễu hành tại lễ kỷ niệm A80. “Hòa bình thật đẹp ạ. Tổ quốc mãi trong tim”, anh bày tỏ.
|
Những ngày phố phường Hà Nội ngập trong rừng cờ rực rỡ, Duy Mạnh và vợ Nguyễn Quỳnh Anh có nhiều hành động đẹp hỗ trợ người dân đi xem diễu binh. Trên căn nhà nằm trong lộ trình đoàn diễu binh đi qua, hai vợ chồng trang trí tiểu cảnh nhỏ gồm sạp báo, bàn nước, nón lá và lá cờ đỏ sao vàng để mọi người thoải mái check-in. Cặp cầu thủ - WAG còn tặng hàng trăm cây kem cho bà con hay mở “tạp hóa tự do 0 đồng” mừng Tết Độc lập.
|
Tối 1/9, cầu thủ Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh cùng đăng tải bộ ảnh mừng đại lễ 2/9. Cả hai quàng khăn cờ đỏ sao vàng, nắm tay nhau check-in trong khung cảnh rợp cờ đỏ thắm. “Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước. Chào mừng Quốc khánh 2/9”, Văn Thanh viết. “Nếu niềm tự hào có màu sắc, thì đó sẽ là màu của lá cờ đỏ sao vàng”, Bích Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân.
|
Hình ảnh ngập tràn tình yêu nước của Văn Thanh và Bích Hạnh nhận được nhiều lượt “thả tim” của người hâm mộ. Sau một thời gian hẹn hò kín tiếng, cặp đôi đã thoải mái đăng ảnh chụp chung và tương tác ngọt ngào hơn. Cặp cầu thủ - WAGs cũng lộ nhiều hint (dấu hiệu) được fan cho là sớm về chung một nhà.
|
Tối 2/9, Doãn Hải My, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu, cũng đăng tải hình ảnh gia đình nhỏ chào mừng đại lễ. “Tự hào là người Việt Nam”, cô viết. Trên trang cá nhân, Văn Hậu cũng chia sẻ khoảnh khắc bên con trai với dòng tâm sự: “Tự hào màu cờ sắc áo, cùng con lưu giữ khoảnh khắc ngày Tết Độc lập”. Bài đăng của hai người nhanh chóng nhận tương tác “khủng”.
|
Hai năm qua, Văn Hậu rời xa sân cỏ để phục hồi chấn thương. Người hâm mộ chỉ có thể theo dõi những cập nhật ít ỏi về anh trên mạng xã hội. Gần đây, người yêu mến Văn Hậu có thể hy vọng hậu vệ này sớm trở lại khi CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận anh đang trên đà hồi phục và sẽ sớm tái xuất sân cỏ. Trong thời gian qua, Hải My luôn bên cạnh động viên, bảo vệ chồng trước những bình luận ác ý trên mạng.
|
Cũng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang thu hút sự chú ý khi chụp ảnh tại nhiều địa điểm nổi tiếng quanh khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử. Nàng WAG diện áo dài trắng sánh bước bên bạn trai với áo đoàn Thanh niên. Cặp đôi hạnh phúc tạo dáng kèm phụ kiện là quạt, cờ, khăn choàng in hình cờ đỏ sao vàng.
|
Đức Huy và bạn gái MC công khai hẹn hò từ tháng 3 năm nay. Từ đó, cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh chụp chung ngọt ngào, những khoảnh khắc hài hước. Huyền Trang cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình nam tiền vệ. Chuyện tình của cặp cầu thủ - WAG được fan ủng hộ nhiệt tình, mong cặp đôi sớm về chung một nhà.
|
Gia đình trung vệ Quế Ngọc Hải cũng ăn Tết Độc lập bằng bộ ảnh check-in với cờ đỏ sao vàng. Ông bố 32 tuổi đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên 3 con nhỏ. Dương Thùy Phương, vợ nam trung vệ, vừa sinh em bé thứ 3 vào đầu năm nay.
|
Cầu thủ Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình nhỏ hòa chung không khí đại lễ 2/9. Kết hôn vào đầu năm 2020, hiện tại, cặp vợ chồng xứ Nghệ đã có hai con, "đủ nếp đủ tẻ". Trong khi Phan Văn Đức thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và tuyển quốc gia, bà xã anh đang kinh doanh một cửa hàng hoa tại thành phố Vinh.
