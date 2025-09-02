Hình ảnh gây chú ý của Duy Mạnh ở Quảng trường Ba Đình

Hai năm qua, Văn Hậu rời xa sân cỏ để phục hồi chấn thương. Người hâm mộ chỉ có thể theo dõi những cập nhật ít ỏi về anh trên mạng xã hội. Gần đây, người yêu mến Văn Hậu có thể hy vọng hậu vệ này sớm trở lại khi CLB Công an Hà Nội chính thức xác nhận anh đang trên đà hồi phục và sẽ sớm tái xuất sân cỏ. Trong thời gian qua, Hải My luôn bên cạnh động viên, bảo vệ chồng trước những bình luận ác ý trên mạng.