Hình ảnh gây sốc của 'DJ gợi cảm nhất xứ Hàn'

DJ nổi tiếng người Hàn Quốc bày tỏ suy sụp, mất ngủ suốt nhiều tuần vì bị salon quen làm hỏng cả mái tóc do ủ thuốc tẩy quá lâu.

Ngày 17/6, DJ Soda - ngôi sao mạng xã hội đình đám Hàn Quốc - khiến người theo dõi ngỡ ngàng khi chia sẻ loạt hình ảnh mái tóc bị rụng một mảng lớn, đồng thời kể về tình trạng hiện tại.

Cô cho biết vừa trở về từ chuyến lưu diễn. Với mong muốn trở lại với diện mạo xinh đẹp của "DJ Soda 3 năm trước" nên cô đã quyết định đi tẩy tóc.

Nhưng mái tóc của DJ người Hàn Quốc đã trở thành "thảm họa" khi đi tẩy tóc tại tiệm quen.

"Ban đầu, mái tóc tôi rất dày và khỏe vì đã nghỉ tẩy 3 năm và chăm sóc kỹ lưỡng. Nhưng họ để thuốc trên đầu quá lâu, khiến tóc của tôi cháy từ phần gốc. Cuối cùng, tôi phải cạo hết phần tóc phía sau và hai bên", cô chia sẻ trong bài đăng.

Mái tóc của nữ DJ vẫn tiếp tục rụng suốt nhiều tuần.

DJ Soda cho biết nhiều người gặp cô ở sự kiện sau đó đã rất sốc. Cô cũng rất hoảng sợ và buồn bã.

"Tóc tôi rụng từng mảng lớn mỗi ngày. Tôi đau lòng đến mức mất ngủ suốt 2 tuần và gần như ngày nào cũng khóc. Thật khó để nhìn mình trong gương. Khi xem lại những video mà fan quay, tim tôi còn đau hơn nữa", cô bày tỏ.

Cô cho biết đến hiện tại, vấn đề vẫn chưa kết thúc, tóc cô tiếp tục rụng nhiều. Phần lớn số chân tóc hiện tại chỉ dài vài mm nên cô cũng không thể đi nối tóc.

"Phải mất hơn 2 năm nữa tóc tôi mới có thể mọc lại. Hiện tại, tôi cố gắng dùng phần tóc ít ỏi còn lại để che đi những vùng hói. Tôi đau khổ từng ngày".

Nữ DJ hy vọng khi chia sẻ câu chuyện đau lòng này trên mạng xã hội, những người hâm mộ sẽ không bị sốc khi thấy cô ngoài đời. "Đừng để bản thân rơi vào tình cảnh như tôi. Việc tẩy tóc phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của nhà tạo mẫu, nên hãy tìm hiểu kỹ và chọn đúng người chuyên về tẩy tóc nhé", cô nhắc nhở mọi người.

Soda (tên thật Hwang So-hee, sinh năm 1988) là "phù thủy âm nhạc" đình đám ở châu Á, được mệnh danh là "DJ gợi cảm nhất xứ Hàn". Cô hiện sở hữu trang Instagram có 5,5 triệu người theo dõi. Cô thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nóng bỏng và gu thời trang cá tính. DJ Soda góp mặt trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn trong nước và quốc tế.

Nữ DJ cho biết phải vài năm nữa mái tóc mới mọc dài như cũ.

Việc bị cháy tóc, rụng róc do sử dụng hóa chất như tẩy, nhuộm không phải câu chuyện hiếm gặp. Ủ thuốc quá lâu trên tóc có thể gây “cháy” tóc tức thời, lạm dụng việc tẩy, nhuộm với tần suất quá dày và thiếu sự chăm sóc đều có thể khiến tóc gãy rụng mất kiểm soát.

Theo Dermatology Times, rụng tóc do thuốc nhuộm hay thuốc tẩy về mặt kỹ thuật là hiện tượng tóc gãy. Các hóa chất mạnh trong thuốc có thể hút độ ẩm, làm cho tóc giòn, xơ và dễ gãy hơn. Rụng tóc nhiều khi tẩy nhuộm trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhiều idol Hàn Quốc từng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc khô xơ, da đầu ửng đỏ vì tẩy tóc để tạo kiểu. Lisa, ngôi sao nữ của nhóm Black Pink, từng khiến fan lo lắng khi để lộ cả mảng da đầu tấy đỏ do tẩy tóc nhiều lần. Ca sĩ Hani, thành viên nhóm EXID, cũng gặp vấn đề tương tự do thường xuyên tẩy để có màu tóc sáng. Taeyeon, trưởng nhóm SNSD, cũng chia sẻ trên livestream rằng cô từng phải cắt bớt phần tóc bị hư tổn do tẩy quá nhiều lần.

Susan Olsen, ngôi sao của series ăn khách "The Brady Bunch" từng chia sẻ về việc phải liên tục nhuộm để có “mái tóc vàng cổ điển” khi tham gia bộ phim suốt nửa thập kỷ. “Cứ 3 tuần họ lại phải nhuộm tóc tôi. Nếu bạn xem mùa thứ 3, tóc tôi có màu vàng hoe khác nhau ở mỗi tập phim. Kết quả, tóc tôi bắt đầu rụng”, Olsen kể trong một chương trình truyền hình.