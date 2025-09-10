Hình ảnh gây sửng sốt trong trận lũ lụt ở Thái Lan

Hơn 50.000 con gà đã bị chết khi lũ quét tràn qua hai dãy chuồng của một trang trại tại huyện Muang, tỉnh Rayong, Thái Lan gây thiệt hại ước tính 8-10 triệu baht.

Hàng chục nghìn con gà chết, nổi trên mặt nước trong trang trại ở Thái Lan.

Hạ nghị sĩ Rayong, ông Krit Sinlapachai, đã tới thăm hiện trường và đề nghị hỗ trợ sau khi được chủ trang trại, bà Aphiradee (chỉ tiết lộ tên), báo tin. Trang trại này nằm ở ấp Moo 1, xã Kachet, chuyên nuôi gà thịt để bán, theo The Bangkok Post.

Theo bà Aphiradee, mưa lớn kéo dài suốt đêm trước khi nước lũ tràn vào trang trại vào khoảng 5 giờ sáng 8/9. Chỉ trong vài phút, cả hai dãy chuồng gà đều bị ngập, nước dâng cao hơn 30 cm.

Một dãy chuồng bị xóa sổ hoàn toàn, trong khi gần như toàn bộ số gà ở dãy còn lại cũng bị chết. Số gà này vốn chuẩn bị xuất bán vào ngày 18/9, nhưng sáng hôm đó chúng được phát hiện nổi lềnh bềnh khắp chuồng. Thiệt hại ước tính 8-10 triệu baht (250.000 - 300.000 USD ).

Bà Aphiradee cho biết đây là lần thứ hai trang trại chịu cảnh tàn phá như vậy. Đợt lũ đầu tiên xảy ra năm 2022 còn gây thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Ông Krit đã kêu gọi chính quyền địa phương nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại và báo cáo với tỉnh trưởng để khu vực này được công bố là vùng thiên tai, qua đó người dân có thể nhận được hỗ trợ tài chính và cứu trợ.

Chủ trang trại cho biết thiệt hại có thể lên đến 8-10 triệu baht.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu dân cư thấp trũng ở Rayong ngập sâu, trong đó tiểu khu Makham Khu gần đập tràn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đội cứu hộ thuộc Quỹ Sawang Porakul đã có mặt để hỗ trợ di chuyển đồ đạc, kiểm tra các hộ dân yếu thế.

Một đoạn video do một tài xế ghi lại vào ban đêm cho thấy con cá sấu khổng lồ, dài gần 2 m, nằm trên mặt đường gần đập tràn, sau đó nhanh chóng lẩn xuống nước khi xe đến gần. Hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến người dân càng thêm lo lắng. Chính quyền địa phương đã phải cắm biển cảnh báo, kêu gọi người dân tránh xa khu vực cho đến khi đội cứu hộ hoặc lực lượng kiểm lâm có thể xử lý an toàn.