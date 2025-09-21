Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Hình ảnh gợi cảm của Mẫn Tiên sau khi nâng ngực

  • Chủ nhật, 21/9/2025 17:35 (GMT+7)
  • 17:35 21/9/2025

Sau khi phẫu thuật nâng ngực, thành viên "bộ ba sát thủ" xuất hiện với diện mạo gợi cảm nhưng vẫn giữ phong cách thanh lịch, trong trẻo thường thấy.

man tien sau nang nguc anh 1man tien sau nang nguc anh 2

Ngày 20/9, Mẫn Tiên cập nhật cuộc sống thời gian gần đây trên trang cá nhân. Diện mạo gợi cảm trong bức ảnh gây chú ý. Sau khi công khai nâng vòng 1 đầu tháng 9, cô thường xuyên diện trang phục sexy với những mẫu áo khoét sâu, khác biệt với hình tượng trong sáng, kín đáo trước đó.

man tien sau nang nguc anh 3man tien sau nang nguc anh 4

Chia sẻ trong một video sau phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng sinh năm 1996 cho biết muốn theo đuổi phong cách sexy nhưng vẫn thanh lịch. "Đây là quyết định quan trọng khá lớn đối với tôi. Người Tiên thấp và xương bé nên Tiên chỉ muốn làm cho nó (chỉ vòng 1) cao lên và trông cân đối với người, không phải một bộ ngực mà mặc gì trông cũng ngồn ngộn ra. Mình chỉ muốn sửa để nó trông đẹp nhất với bản thân mình, không phải đẹp để cho người khác ngắm", cô nói.

man tien sau nang nguc anh 5

Mẫn Tiên gợi cảm diện bộ bikini trong chuyến du lịch tại làng Uluwatu, nằm ở phía tây nam của Bán đảo Bukit, Bali, Indonesia, hồi cuối tháng 8.
man tien sau nang nguc anh 6man tien sau nang nguc anh 7

Tiên cho biết nâng ngực giúp cho cô hạnh phúc hơn, tự tin khi diện nhiều loại trang phục khác nhau. Đến ngày thứ 5, 6 sau khi nâng cấp vòng một, cô cảm thấy "đây là một phần cơ thể của mình".

man tien sau nang nguc anh 8

Mẫn Tiên tên thật là Nguyễn Mẫn Thủy Tiên. Cô cùng Quỳnh Anh Shyn và An Japan từng được biết đến là "bộ ba sát thủ", nhóm hot girl Hà thành nổi tiếng năm 2010. Khác với Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên không lấn sân vào showbiz. Hiện cô hoạt động như một KOL, chủ yếu làm mẫu ảnh, blogger thời trang.

man tien sau nang nguc anh 9man tien sau nang nguc anh 10

Mẫn Tiên nên duyên cùng ca sĩ Key (tên thật: Võ Trần Thái Trung, sinh năm 1996). Cả hai công khai tình cảm vào tháng 2/2022. Năm 2023, Tiên sinh con trai đầu lòng. Ở lần đầu làm mẹ, cô chia sẻ bản thân cảm thấy bỡ ngỡ và từng rời vào trạng thái không ổn định.

man tien sau nang nguc anh 11man tien sau nang nguc anh 12

Từ hot girl đến bà mẹ một con, Tiên vẫn duy trì hình tượng ngọt ngào, nữ tính. Sau sinh, cô dành nhiều thời gian tập thể dục để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Những chia sẻ của cô về chuyện vợ chồng, gia đình, con cái thường thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở

Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.

Hot mom Hàn Quốc gây sốc vì mang thai khi chồng mới 17 tuổi

Chia sẻ việc bản thân mang thai khi mới 20 tuổi còn chồng 17 tuổi, Hong Young Gi gây tranh cãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.

11:11 21/9/2025

Xúc động với bức ảnh gia đình nơi một nửa số thành viên đã qua đời

Nhận bức ảnh có đầy đủ bố, mẹ và chị gái do AI tạo, Thùy Dung (Cà Mau) vừa bất ngờ, vừa xúc động trước khoảnh khắc tưởng chừng không bao giờ có được.

10:28 21/9/2025

Hà Vi

Ảnh: manttien/Instagram

mẫn tiên sau nâng ngực hot girl mẫn tiên mẫn tiên và key

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý