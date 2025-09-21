Hình ảnh gợi cảm của Mẫn Tiên sau khi nâng ngực

Chia sẻ trong một video sau phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng sinh năm 1996 cho biết muốn theo đuổi phong cách sexy nhưng vẫn thanh lịch. "Đây là quyết định quan trọng khá lớn đối với tôi. Người Tiên thấp và xương bé nên Tiên chỉ muốn làm cho nó (chỉ vòng 1) cao lên và trông cân đối với người, không phải một bộ ngực mà mặc gì trông cũng ngồn ngộn ra. Mình chỉ muốn sửa để nó trông đẹp nhất với bản thân mình, không phải đẹp để cho người khác ngắm", cô nói.