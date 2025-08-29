Hình ảnh khám xét khẩn cấp công ty và nhà riêng 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa

Đêm 28/8, Công an thuộc nhiều lực lượng (Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông…) bất ngờ xuất hiện tại khu nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là Dinh thự Thành An, ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng Công an cũng đã xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trước nhà riêng ông Cao Tiến Đoan.