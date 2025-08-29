Hình ảnh khám xét khẩn cấp công ty và nhà riêng 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa

|
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông Cao Tiến Đoan. Quá trình điều tra, Công an xác định ông Cao Tiến Đoan vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221, Bộ Luật hình sự 2015. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trong đêm.
Ông Cao Tiến Đoan là nhân vật khá "nổi tiếng" ở Thanh Hóa, là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa (thường gọi là "bầu" Đoan). Công an có mặt tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Đêm 28/8, Công an thuộc nhiều lực lượng (Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông…) bất ngờ xuất hiện tại khu nhà riêng của ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là Dinh thự Thành An, ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng Công an cũng đã xuất hiện ở trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á trên đại lộ Lê Lợi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trước nhà riêng ông Cao Tiến Đoan.
Ông Cao Tiến Đoan là người khá "nổi tiếng" ở Thanh Hóa, nên việc khám xét của Công an thu hút đông người theo dõi. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng Công an và các phương tiện nghiệp vụ đã thu hút đông đảo người dân theo dõi, chụp ảnh, quay clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.
