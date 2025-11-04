Hình ảnh mắt bão Kalmaegi

Cơn bão di chuyển qua miền Trung Philippines ngày 3/11 khiến ít nhất một người thiệt mạng. Hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán đến vùng an toàn.

Hình ảnh được chụp vào ngày 3/11 thông qua một trong số vệ tinh thuộc Copernicus Sentinel-3. Ảnh: Eumetsat.

Ảnh chụp cho thấy mắt bão Kalmaegi (tên gọi khác: Tino, bão số 13) đang hoạt động trên Thái Bình Dương, phía đông Philippines, vào ngày 3/11. Hình ảnh được ghi lại bởi thiết bị OLCI trên vệ tinh Copernicus Sentinel-3 do EUMETSAT vận hành phối hợp cùng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Từ ảnh vệ tinh, có thể quan sát rõ mắt bão tròn và đối xứng, bao quanh bởi dải mây dày đặc xoáy theo hình xoắn ốc - dấu hiệu cho thấy một cơn bão mạnh và có cấu trúc phát triển hoàn chỉnh. Dữ liệu do Sentinel-3 ghi nhận giúp các cơ quan khí tượng theo dõi diễn biến của bão, dự báo đường đi, tốc độ gió và cường độ mưa, góp phần cảnh báo sớm nguy cơ gió mạnh, mưa lớn, triều cường và ngập lụt tại khu vực chịu ảnh hưởng.

Đến 2h ngày 4/11, bản tin bão do Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), xác nhận bão Kalmaegi đổ bộ khu vực Silago thuộc Nam Leyte vào nửa đêm.

Trước đó, ngày 3/11, cơn bão quét qua thành phố Sagay, trung tâm tỉnh Negros Occidental (Philippines) với sức gió 150 km/h vào buổi sáng và giật lên đến 185 km/h tối cùng ngày tại thị trấn Silago.

Một ngôi nhà bị hư hỏng sau khi cơn bão Kalmaegi đổ bộ qua miền Trung Philippines vào ngày 4/11, tại Silago, Nam Leyte, Philippines. Ảnh: Mdrrmo Silago/Reuters.

Kalmaegi đang di chuyển về phía tây bắc thành phố với tốc độ 25 km/h và được dự báo sẽ bắt đầu dịch chuyển từ phần phía tây của quần đảo vào biển Đông vào tối 4/11, tờ AP đưa tin.

"Bão Kalmaegi có thể va vào dải hội tụ gây mưa lớn và gió mạnh trên quần đảo Visayas dẫn đến suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas nhưng cường độ vẫn không đổi khi quét qua địa phận này", PAGASA cập nhật trong bản tin ngày 4/11 và cảnh báo thêm mực nước dâng cao sau mưa lớn có thể để lại "thiệt hại nặng nề".

Tờ PhilStar đưa tin Kalmaegi đổ bộ Bacayan, thành phố Cebu, miền Trung Philippines, tàn phá nhiều nhà cửa, cuốn trôi ôtô và tài sản của người dân. Sức gió 155 km/h quật ngã cột điện, làm tê liệt hệ thống giao thông, gây khó khăn trong việc cứu hộ.

Trước đó, chính quyền địa phương tiến hành sơ tán hơn 150.000 người tại vùng duyên hải của Philippines. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này cũng đưa cư dân trú gần vùng ven biển, vùng trũng Southern Leyte đến nơi an toàn trước khi bão ập đến.

Theo AP, Kalmaegi là cơn bão nhiệt đới thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay. Hồi tháng 9, siêu bão Ragasa càn quét phía bắc Luzon với sức gió 270 km/h, trở thành siêu bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Cơ quan phòng chống thiên tai Philippines cho biết mùa màng, cơ sở hạ tầng khu vực miền Bắc nước này đã bị tàn phá nặng nề.