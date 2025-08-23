Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hình ảnh mới của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

Sau khi sáp nhập và đổi tên, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định quyết tâm xây dựng hình ảnh hiện đại, dù vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng và trang thiết bị.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đối mặt với nhiều thách thức về cơ sở vật chất. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Quyết định số 517/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, “Bệnh viện Thành phố Thủ Đức” chính thức đổi tên thành “Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức”, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Tên gọi ‘Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức còn mang ý nghĩa phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Cột mốc này đặt ra yêu cầu thay đổi cả trong tư duy lẫn hành động, để mỗi người dân khi đến bệnh viện đều cảm nhận rõ tinh thần phục vụ tận tâm ngay từ khâu tiếp đón”, TS.BS Vũ Trí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, phát biểu trong Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa quyết tâm đổi mới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nhấn mạnh đơn vị vẫn phải đối diện nhiều thách thức. Tương tự nhiều cơ sở y tế khác, bệnh viện đang đứng trước bài toán nan giải về hạ tầng và trang thiết bị. Công nghệ y khoa thay đổi từng năm, trong khi nguồn lực tài chính còn hạn chế khiến việc đầu tư máy móc mới gặp không ít trở ngại. Thực tế, nhiều thiết bị đã sử dụng quá lâu, gần như hết khấu hao nhưng chưa thể thay thế.

Benh vien Thu Duc anh 1

Mặt tường của một toà nhà Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhiều chỗ bong tróc sơn, nứt vỡ.

Để tháo gỡ, bệnh viện từng bước phối hợp cùng các tổ chức, doanh nghiệp thông qua các gói hỗ trợ sửa chữa, bảo trì hoặc tài trợ thiết bị mới. Song song đó, tập thể lãnh đạo và nhân viên nỗ lực tích lũy nguồn lực để đầu tư thêm máy móc hiện đại, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.

Hệ thống phòng máy chủ, bệnh án điện tử đang dần được triển khai, mở đường cho y tế số trong chẩn đoán và điều trị. Đồng thời, dự án khu điều trị mới với 300 giường bệnh nội trú cũng đang được triển khai xây dựng, kỳ vọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu.

Benh vien Thu Duc anh 2

TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, phát biểu trong lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới sáng 23/8. Ảnh: Kỳ Duyên.

Theo TS.BS Trần Nguyễn Ái Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, sự thay đổi tên gọi, bộ nhận diện thương hiệu không chỉ dừng ở hình ảnh bên ngoài mà còn phản ánh khát vọng đổi mới toàn diện.

Bệnh viện hướng tới xây dựng hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ sự gần gũi, thân thiện với cộng đồng. Theo bà, đây cũng là dịp để bệnh viện khẳng định lại sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng tất cả sự tận tâm, đồng thời sẻ chia trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh xuất hiện tình trạng giả mạo danh nghĩa bệnh viện để kêu gọi từ thiện, lãnh đạo đơn vị cho biết đã tăng cường cảnh báo trên các kênh chính thống, đồng thời phối hợp với báo chí để ngăn chặn người xấu lợi dụng hình ảnh bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tọa lạc tại đường Phú Châu, phường Tam Bình, là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, được xếp vào nhóm chuyên môn chuyên sâu và nằm trong Top 10 cơ sở y tế có điểm đánh giá chất lượng cao nhất thành phố năm 2024.

Trước đây, đơn vị mang tên Bệnh viện Quận Thủ Đức. Khi TP Thủ Đức được thành lập năm 2021, bệnh viện được tổ chức lại với tên gọi Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.

Đến tháng 8/2025, để phù hợp với mô hình quản lý mới, bệnh viện chính thức đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Hiện mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 4.000 đến 4.500 lượt người đến khám và khoảng 100 ca cấp cứu.

