Hình ảnh nhận 'bão like' của đôi bạn thân Tiến Dũng, Đình Trọng

Đều là những cái tên nổi lên từ giải U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng duy trì mối quan hệ thân thiết nhiều năm qua, cả sau khi lập gia đình, sinh con.

Bức ảnh chụp Đình Trọng, Tiến Dũng cùng hai con nhỏ gây thích thú vì dễ thương. Ảnh: Bùi Tiến Dũng/Facebook.

Ngày 18/8, trung vệ Bùi Tiến Dũng đăng tải bức hình chụp chung với người bạn thân thiết Trần Đình Trọng trên sân cỏ. Cả hai đều nắm tay con đầu lòng của mình, bé Sushi và Luffy.

Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ thích thú và nhanh chóng nhận được hơn 12.000 lượt thích. Dưới phần bình luận, Đình Trọng cũng chia sẻ một bức hình khác chụp trước đó với bối cảnh tương tự.

Cùng với Đỗ Duy Mạnh, một mẩu khác của bộ ba thân thiết, cả ba còn hẹn nhau thực hiện một bộ ảnh nhóm với các "cầu thủ nhí" của gia đình.

Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng đều là những cầu thủ được biết tới rộng rãi từ giải đấu U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Cả ba góp công không nhỏ giúp tuyển Việt Nam giành được thành tích lịch sử.

Hai gia đình thường chụp hình kỷ niệm khi gặp nhau trên sân cỏ. Ảnh: Trần Đình Trọng/Facebook.

Tuy không bằng tuổi, cả ba vẫn “hợp gu” và thường xưng hô thân thiết là "bồ - mình". Trước đây khi một người không thể ra sân, hai mảnh ghép còn lại của bộ ba trung vệ đều chiến đấu thay phần bạn thân.

Sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Triều Tiên vào cuối tháng 12/2018, Tiến Dũng - Duy Mạnh từng tri ân Đình Trọng bị chấn thương bằng chiếc áo in hình đồng đội kèm lời động viên.

Sau 7 năm, bộ ba trung vệ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Trên mạng xã hội, cả ba thường xuyên tương tác, chia sẻ ảnh chụp chung mỗi khi có dịp.

Hiện, cả ba cầu thủ cũng đều đã lập gia đình và có con. Bùi Tiến Dũng và bà xã Khánh Linh tổ chức ăn hỏi vào tháng 6/2019 và đón con gái đầu lòng, bé Sushi, vào cuối năm.

Đầu năm 2021, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng. Cuối năm đó, gia đình cặp đôi trai tài gái sắc này chào đón cô công chúa thứ 2 là Mochi. Đến tháng 4 vừa qua, gia đình nhỏ có thêm em bé thứ 3, chính thức "đủ nếp đủ tẻ".

Trong khi đó, Trần Đình Trọng kết hôn với bạn gái lâu năm Huyền Trang sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi lần lượt đón hai con, Luffy và Nami, vào các năm 2023, 2024.

Mảnh ghép còn lại của "bộ ba thép", Đỗ Duy Mạnh, cũng có hôn nhân viên mãn với bà xã Quỳnh Anh. Cặp đôi kết hôn năm 2020 và hiện có hai con.