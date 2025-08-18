Hình ảnh 'như phim hành động' của chiến sĩ cảnh vệ cao 1,85 m

Đây không phải lần đầu hình ảnh của Phùng Thế Văn trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Trước đó trong chương trình “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam” diễn ra hồi đầu tháng, clip ghi lại hình ảnh điển trai của anh cũng nhận được hàng triệu lượt thích. Thậm chí dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dù không tham dự, Thế Văn cũng được nhiều người tìm lại hình ảnh cũ. Ảnh: Duy Hiệu.