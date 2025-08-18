Hình ảnh 'như phim hành động' của chiến sĩ cảnh vệ cao 1,85 m

|
Ngày 16/8, tại buổi tổng hợp luyện lần 4 chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiến sĩ Phùng Thế Văn (sinh năm 1999, phải) là một trong những cái tên nhận được sự chú ý. Hình ảnh chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong đội hình xe hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dẫn đoàn khách quốc tế tới thăm Việt Nam được lan truyền, nhận nhiều lời khen. Ảnh: Duy Hiệu.
Đây không phải lần đầu hình ảnh của Phùng Thế Văn trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội. Trước đó trong chương trình “Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam” diễn ra hồi đầu tháng, clip ghi lại hình ảnh điển trai của anh cũng nhận được hàng triệu lượt thích. Thậm chí dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dù không tham dự, Thế Văn cũng được nhiều người tìm lại hình ảnh cũ. Ảnh: Duy Hiệu.
Thế Văn lần đầu nổi tiếng vào năm 2020, khi xuất hiện trên sóng chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ". Gương mặt điển trai, nam tính cùng chiều cao 1,85 m của anh khi đó "đốn tim" nhiều cô gái. Anh hiện công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Ảnh: Thế Văn/Facebook.
Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thế Văn cho biết bản thân rất vui và tự hào khi thời gian qua, hình ảnh của người chiến sĩ lan tỏa và nhận về tương tác tích cực, trong đó có anh. Trang cá nhân của anh hiện có tới 47.000 người theo dõi. Ảnh: Thế Văn/Facebook.
Khi mới nổi tiếng, chiến sĩ cảnh vệ khá bối rối, phải học cách thích nghi với sự quan tâm, thậm chí là soi xét. "Có những khi áp lực và cũng có chút phiền. Nhưng cũng nhờ đó, tôi hiểu rõ hơn bản thân, biết sống có trách nhiệm hơn, không chỉ cho mình mà còn cho hình ảnh mà mọi người nhìn vào", anh chia sẻ. Ảnh: Thế Văn/Facebook.
Đời thường, Thế Văn có sở thích dành cho nhiều môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông, bơi lội, tennis. Anh từng đứng tên trong danh sách đội tuyển bóng chuyền của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đặc biệt, nam cảnh vệ có đam mê đặc biệt dành cho xe phân khối lớn, thường xuyên chia sẻ hình ảnh về sở thích này trên trang cá nhân. Ảnh: Thế Văn/Facebook.
Nhờ sự quan tâm của công chúng dành cho các lực lượng công an, quân đội nhân những dịp kỷ niệm của đất nước, Thế Văn đang tiếp tục duy trì sức hút và là một trong những chiến sĩ nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội. Những ngày qua, anh cũng đăng tải các hình ảnh tham gia hợp luyện, các sự kiện hướng đến đại lễ. Ảnh: Thế Văn/Facebook.
