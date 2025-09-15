Hình ảnh ruột thừa vỡ mủn nát khiến bác sĩ sốc

Nhập viện với cơn đau bụng dữ dội, sản phụ 34 tuần bất ngờ được chẩn đoán ruột thừa vỡ mủn nát. Chỉ một phút chậm trễ, cả mẹ và con đều có thể tử vong.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ ngạc nhiên phát hiện ruột thừa của bệnh nhân đã vỡ mủn nát, mủ thối tràn trong ổ bụng. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh nhân là H.T.H., 43 tuổi, mang thai tuần thứ 34, nhập Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bên trong tử cung là thai nhi đang phát triển, kèm theo đa ối và những cơn gò dọa sinh non. Cùng lúc, bên ngoài tử cung lại hình thành ổ viêm phúc mạc ruột thừa khu trú, âm thầm lan rộng và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nặng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình huống nguy kịch, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phối hợp khẩn cấp, với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa II Vũ Ngân Hà, Trưởng khoa Sản thường và ThS.BS Vũ Đức Thịnh, khoa Phẫu thuật Tiêu hóa. Khi tiến hành mổ mở bụng, các bác sĩ ngạc nhiên phát hiện ruột thừa của bệnh nhân đã vỡ mủn nát, mủ thối tràn trong ổ bụng, mạc nối viêm dày.

"Nếu xử trí chậm, thai phụ có thể rơi vào tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể. Chỉ sau vài giờ, cả mẹ và con đều có nguy cơ tử vong. Chính sự phối hợp kịp thời giữa sản và ngoại đã quyết định thành công ca bệnh", bác sĩ Ngân Hà nhấn mạnh.

Bé trai nặng 2,6 kg đã chào đời an toàn. Ảnh: BVCC.

Ngay trong ca mổ, ê-kíp vừa làm sạch ổ bụng, vừa kịp thời mổ lấy thai. Bé trai nặng 2,6 kg đã chào đời an toàn và được đưa về Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để theo dõi. Người mẹ tiếp tục được chăm sóc tại Bệnh viện Việt Đức. Sau một tuần, sức khỏe cả hai đều ổn định.

Các chuyên gia cho biết viêm ruột thừa trong thai kỳ nguy hiểm hơn bình thường do những triệu chứng không điển hình ở giai đoạn cuối thai kỳ khiến việc chẩn đoán dễ bị bỏ sót. Viêm phúc mạc ban đầu có thể nhanh chóng lan rộng, đe dọa tính mạng mẹ bầu. Trường hợp sản phụ có đa ối càng làm tử cung căng, dễ gây sinh non, đồng thời làm nguy cơ biến chứng tăng cao.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên chủ quan với bất kỳ cơn đau bụng bất thường nào. Việc khám thai định kỳ có thể giúp phát hiện sớm những dấu hiệu nguy hiểm. Nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, kèm sốt, buồn nôn hoặc các cơn gò nhiều, thai phụ cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa sản để được cấp cứu kịp thời.