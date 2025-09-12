Hình ảnh tiều tụy của TikToker Phạm Thoại

Sau nhiều ồn ào, hình ảnh tiều tụy, sức khỏe giảm sút của TikToker Phạm Thoại thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hình ảnh Phạm Thoại sụt cân sau thời gian vướng ồn ào trên mạng xã hội.

Tối 12/9, trên trang cá nhân, TikToker Phạm Thoại đăng tải loạt ảnh ghi lại sự thay đổi ngoại hình thời gian qua. "3 tháng mình đã trải qua...", anh chú thích.

Trong loạt hình, nam TikToker sụt cân thấy rõ, da sạm đi, gương mặt có phần hốc hác. Anh cũng bị rụng nhiều tóc.

Bài đăng của Phạm Thoại nhanh chóng nhận được gần 8.000 lượt tương tác, hàng trăm bình luận chỉ sau 30 phút đăng tải. Nhiều người theo dõi cho rằng sự thay đổi ngoại hình này đến từ những căng thẳng anh đối mặt liên quan đến những ồn ào thời gian qua. Bên cạnh những bình luận cảm thông, vẫn có không ít người chỉ trích, nhắc lại những tranh cãi liên quan đến anh thời gian qua.

Loạt ảnh cũng là động thái mới nhất của Phạm Thoại trên mạng xã hội. Trước đó vào dịp Quốc khánh 2/9, anh chia sẻ clip đoàn diễu binh trên đường phố Hà Nội cùng dòng cảm xúc: "Việt Nam tôi yêu" trên kênh TikTok 5,8 triệu follow. Hình ảnh anh một mình đi xem diễu binh cũng được một số người bắt gặp ghi lại và chia sẻ.

Phạm Thoại tiều tụy, rụng tóc trong những hình ảnh được chia sẻ.

Cùng thời điểm, nam TikToker âm thầm mở lại trang Facebook cá nhân, thay ảnh đại diện là ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Khi đó, anh vẫn bị nhiều dân mạng bày tỏ phẫn nộ, cho rằng anh đang cố gắng "tẩy trắng".

Phạm Thoại (Phạm Văn Thoại, sinh năm 1996) là cái tên liên tục gây tranh cãi thời gian qua, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Từ cuối năm 2024, anh bị nhiều người kêu gọi tẩy chay khi dính vào lùm xùm kêu gọi ủng hộ tiền chữa bệnh cho bé Bắp. Nam TikToker và chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) bị nghi vấn không minh bạch trong việc sử dụng nguồn tiền của mạnh thường quân.

Cuối tháng 7, khi có kết luận của cơ quan điều tra, theo đó Phạm Thoại và chị Lê Thị Thu Hòa không có hành vi vi phạm pháp luật, nam TikToker mới tuyên bố trở lại trong buổi mega livestream bán nông sản. Anh tự xưng là "đại sứ" chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025".

Tuy nhiên, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhanh chóng đưa thông báo khẳng định không bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm đại sứ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025).

Đến ngày 5/8, Phạm Thoại bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.