Hình ảnh trong ổ viêm của bệnh nhân khiến bác sĩ Phú Thọ sốc

Người bệnh nhập viện với vùng cổ hoại tử nặng, bên trong có hàng chục con giòi bò lổn nhổn. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp.

Mới đây, các bác sĩ Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đã tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt. Người bệnh nhập viện với vết loét vùng cổ hoại tử nghiêm trọng, bên trong ổ áp xe xuất hiện nhiều giòi.

Giòi bên trong vết thương của người đàn ông sau khi được gắp ra. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là ông Đ.C.V. (82 tuổi, trú tại xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ), có tiền sử ung thư hạ họng. Khi được người thân đưa đến bệnh viện, ông trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt, cổ phải xuất hiện một khối loét lớn lan rộng lên vùng gáy. Ổ viêm có dịch mủ và rất nhiều giòi đang bò lổn nhổn bên trong.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ổ áp xe chạy dọc cơ ức đòn chũm đã hoại tử sâu, lan đến tận xương chũm. Toàn bộ vùng tổn thương phù nề, tấy đỏ. Người bệnh nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch vết thương và gắp giòi, kết hợp dùng kháng sinh, giảm đau và bổ sung dinh dưỡng.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe người bệnh cải thiện, vết mổ khô và đang lên mô hạt tốt. Ông được chuyển về Khoa Chăm sóc giảm nhẹ để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Tân Tạo, khoa Phẫu thuật ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đây là một trường hợp hiếm gặp. Tình trạng hoại tử nặng xảy ra do ổ áp xe không được vệ sinh, chăm sóc đúng cách.

Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, cần đi khám và điều trị sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng gây biến chứng phức tạp. Trong quá trình điều trị tại nhà, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh và thân nhân cần thông báo ngay cho bác sĩ để được xử trí kịp thời.