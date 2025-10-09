Hình ảnh từ trên cao, 4 tỉnh miền Bắc ngập lụt chưa từng thấy

|
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão Matmo khiến nhiều tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ rơi vào tình trạng ngập sâu từ ngày 7/10 đến 9/10, đặc biệt là Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng nghìn hộ phải sơ tán khẩn cấp khi mực nước các sông vẫn ở mức báo động cao. Tại Thái Nguyên, đêm 8/10, nhiều khu vực trên địa bàn như Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bẩy, cầu Bến Oánh, cầu Huống, ngã 4 Minh Cầu, San Nền, hầm chui Bắc Nam, ngã 3 Mỏ Bạch, khu vực Quang Vinh, Trường Đại học Sư Phạm, ngã 4 hoàng gia... vẫn ngập sâu, mực nước có nơi lên đến 3 m. Ảnh: Khắc Duy Lê.
|
Một số khu dân cư mất điện diện rộng và sóng điện thoại gây khó khăn trong việc liên hệ cứu trợ. Ảnh: Khắc Duy Lê.
|
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 7,4 m, trên báo động 3 1,1 m. Trong khi đó, trạm Gia Bảy ghi nhận mức lũ xuống dưới báo động 2 0,5 m, sau khi chạm đỉnh vào 3h sáng 8/10 ở mức 29,9 m. Con số này vượt lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m. Ảnh: Khắc Duy Lê.
|
Tại Lạng Sơn, một số khu vực chìm trong nước. Một số hộ dân thị trấn Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Tràng Định và Thất Khê bị cô lập. Nhiều nhà cấp 4 nước chạm đến gần mái. Ảnh: Phạm Trường Giang.
|
Đến ngày 8/10, 4 chuyến trực thăng của Trung đoàn 916, Quân chủng Phòng không Không quân (Hà Nội) mang theo 9 tấn hàng cứu trợ đến các xã Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Yên Bình và Vân Nham. Người dân vùng bị cô lập mừng rỡ khi nhận được gói hàng trên tay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngập lụt tại Lạng Sơn sẽ tiếp diễn trong 1-2 ngày tới. Trong đó, lũ trên sông Thương tại Cầu Sơn có khả năng đạt đỉnh, trên báo động 3 khoảng 2,45 m. Ảnh: Phạm Trường Giang.
|
Chỉ trong vòng một tuần, người dân Cao Bằng chịu ảnh hưởng từ 2 cơn bão. Ngày 8-9/10, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh bắt đầu rút chậm. Người dân một số khu vực trung tâm phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao bắt đầu công tác dọn dẹp. Ảnh: Hà Cương/Cao Bằng Hóng.
|
Trong khi đó, tuyến đường chính tại phường Thục Phán vẫn ngập sâu. Ảnh: Hà Cương/Cao Bằng Hóng.
Công an xã Nam Tuấn phụ giúp người dân dọn dẹp đồ đạc, nhà cửa sau khi nước lũ rút. Ảnh: Công an xã Nam Tuấn.
|
Lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam đang ở mức báo động 1, báo động 2. Trong 12 giờ tới, lũ sông Cầu tại Đáp Cầu có thể đạt báo động 3 1,1 m. Ngày 9/10, một số con đê bao gồm xã Xuân Cẩm bị tràn, sạt trượt buộc lực lượng quân đội, công an địa phương nhanh chóng hộ đê. Ảnh: Xã Xuân Cẩm.
