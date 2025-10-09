Hình ảnh từ trên cao, 4 tỉnh miền Bắc ngập lụt chưa từng thấy

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão Matmo khiến nhiều tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ rơi vào tình trạng ngập sâu từ ngày 7/10 đến 9/10, đặc biệt là Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng nghìn hộ phải sơ tán khẩn cấp khi mực nước các sông vẫn ở mức báo động cao. Tại Thái Nguyên, đêm 8/10, nhiều khu vực trên địa bàn như Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bẩy, cầu Bến Oánh, cầu Huống, ngã 4 Minh Cầu, San Nền, hầm chui Bắc Nam, ngã 3 Mỏ Bạch, khu vực Quang Vinh, Trường Đại học Sư Phạm, ngã 4 hoàng gia... vẫn ngập sâu, mực nước có nơi lên đến 3 m. Ảnh: Khắc Duy Lê.