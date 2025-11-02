Hình dáng đáng sợ của người lười vận động vào năm 2050

Một mô hình AI cho thấy con người năm 2050 sẽ gù lưng, béo bụng, lão hóa sớm nếu vẫn duy trì lối sống “dính chặt ghế sofa”.

Lối sống ít vận động không chỉ khiến con người trở nên uể oải mà còn tàn phá sức khỏe lẫn ngoại hình. Các chuyên gia tại ứng dụng theo dõi bước chân WeWard đã mô phỏng kỹ thuật số hình ảnh con người vào năm 2050 nếu tiếp tục lối sống lười biếng, ít vận động: dáng gù, lão hóa sớm và hàng loạt hệ lụy do ngồi quá nhiều.

Nhân vật mô phỏng này được đặt tên là Sam, một “yêu tinh ghế sofa” được xây dựng như một mô hình y học mô phỏng tác động của việc ít vận động lên ngoại hình và sức khỏe tổng thể. WeWard tạo ra Sam bằng cách tổng hợp dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng nhiều nguồn khác, rồi đưa vào một đoạn mô tả trên ChatGPT, theo The New York Post.

Kết quả không mấy dễ chịu. WeWard cảnh báo rằng thế giới đang đối mặt với đại dịch lười vận động, khi WHO ghi nhận có tới 80% thanh thiếu niên không đạt mức hoạt động thể chất cần thiết.

AI mô tả hình ảnh con người vào năm 2050 nếu tiếp tục lối sống ít vận động, dùng điện thoại quá nhiều.

“Trong nền văn hóa tiện lợi ngày nay, những việc đơn giản như gọi đồ ăn, họp hành hay kết nối bạn bè đều có thể thực hiện ngay trên ghế sofa. Cộng thêm hàng giờ lướt mạng xã hội vô tận, chúng ta đang dành một lượng thời gian bất thường để ngồi sau màn hình", WeWard viết.

Tệ hơn, lối sống ít vận động có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, tiểu đường, ung thư, thậm chí cả sa sút trí tuệ.

“Nếu bạn đang tìm thứ gì đó đáng sợ cho mùa Halloween này, đừng nhìn đâu xa - đó chính là tương lai của chúng ta nếu tiếp tục đánh đổi vận động lấy sự tiện nghi”, WeWard cảnh báo.

Trong hình ảnh quái dị được tạo nên, Sam có dáng người thừa cân, bụng tích mỡ vì lối sống ít vận động. Theo thời gian, điều này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường.

Bên cạnh đó, thời gian dài ngồi hoặc cúi người nhìn màn hình dẫn đến đầu Sam nghiêng ra trước, lưng trên cong, một hội chứng được gọi vui là “cổ công nghệ” (tech neck). Không chỉ khiến ngoại hình xấu, nó còn gây đau mạn tính vùng vai và cổ.

“Các nhà nghiên cứu cho rằng việc sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên có thể dẫn đến tư thế cổ không tự nhiên và các rối loạn cơ xương khớp. Tư thế cúi cổ này có thể làm tăng đau vùng cột sống cổ và gây căng cơ ở các phần lân cận”, bài viết trên tạp chí Interdisciplinary Neurosurgery cho biết.

Cuộc sống tiện nghi khiến nhiều người ngày càng trở nên lười vận động. Ảnh minh họa: Pexels.

Ngoài ra, việc lướt mạng xã hội liên tục có thể khiến con người lão hóa nhanh hơn. WeWard cho biết nhiều nghiên cứu cho thấy ánh sáng xanh từ màn hình có thể gây lão hóa sớm và tăng sắc tố da. Trong khi đó, thời gian nhìn màn hình quá lâu khiến mắt ít chớp, phải tập trung vào một điểm cố định, dẫn đến khô mắt, mờ thị lực, đau đầu và khó tập trung.

Để giảm tác hại, chuyên gia khuyến nghị áp dụng quy tắc 20-20-20: cứ mỗi 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn vật gì đó cách 20 feet (6 mét) trong 20 giây, theo hướng dẫn của Healthline.

Thời gian ngồi lâu cũng khiến máu lưu thông chậm, dẫn đến ứ dịch ở mắt cá và bàn chân, gây sưng phù, giãn tĩnh mạch và trong những trường hợp nặng còn tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.