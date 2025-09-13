Hộ chiếu Việt Nam giảm 4 bậc

Bản cập nhật xếp hạng hộ chiếu của Henley Passport Index 2025 (HPI 2025) hôm 12/9 cho thấy hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 88 toàn cầu, giảm 4 bậc so với lần xếp hạng trong tháng 7.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 12/9 của bảng xếp hạng Chỉ số Hộ chiếu Henley - Henley Passport Index 2025 (HPI 2025), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 88 trên toàn cầu, đồng hạng với các quốc gia như Bhutan, Liberia, Cộng hòa Trung Phi. Thứ hạng này giảm 4 bậc so với lần xếp hạng trong quý III.

Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 227 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong thời gian gần đây, hộ chiếu Việt Nam liên tục có sự trồi sụt trên bảng xếp hạng toàn cầu. Trước đó, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 84 toàn cầu trong bảng xếp hạng quý III, tăng 7 bậc so với lần công bố hồi quý I (thứ 91) và 3 bậc so với năm 2024.

Singapore tiếp tục giữ vững vị trí số 1 là hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2025. Công dân nước này được miễn visa tới 192 trong số 227 điểm đến trên thế giới.

Xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng là Hàn Quốc, với khả năng tiếp cận 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản xếp hạng 2, khi công dân nước này có thể ghé thăm 189 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần visa.

Đứng cuối bảng xếp hạng là Afghanistan với vị trí 105 với khả năng tiếp cận 24 quốc gia không cần visa, kế đó là Syria, và Iraq.

Bảng xếp hạng Chỉ số hộ chiếu Henley do Công ty tư vấn Cư trú và Quốc tịch toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại London (Anh), thực hiện từ năm 2005. Thứ hạng trong bảng xếp hạng càng cao, mức độ tự do di chuyển của người sở hữu hộ chiếu càng lớn, đồng nghĩa với việc công dân có thể đến hàng trăm quốc gia mà không cần xin visa hoặc chỉ cần visa tại cửa khẩu.