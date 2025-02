Hỗ trợ giúp bạn chạy trốn sau khi gây án giết người

Liên quan đến vụ án giết người do mâu thuẫn trong bữa nhậu xảy ra tại xã Phúc Khoa (Tân Uyên, Lai Châu), Cơ quan CSĐT Công an Lai Châu khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội "Che giấu tội phạm".

Đối tượng bị khởi tố là Hoàng Văn Tiến (SN 2000, trú tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên). Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu phê chuẩn. Theo tài liệu điều tra, tối 25/1/2025, Lê Chí Hưng (SN 1996, trú tại phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đến nhà anh Phan Văn Đ (SN 1990, trú tại xã Phúc Khoa) uống rượu cùng nhiều người; trong đó có Hoàng Văn Tiến (SN 2000), Tàng Văn H. (SN 1993), Phan Văn Q (SN 1993) và Hoàng Văn Đ (SN 1992), đều trú tại bản Nậm Bon. Đối tượng Hoàng Văn Tiến bị bắt giữ. Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc uống rượu, Hưng và những người bạn nhậu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Hưng đã rút dao bấm trong túi quần đâm vào cổ anh H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy vậy, 3 người đàn ông lao vào can ngăn, thì bị Hưng đâm bị thương nhẹ. Kết quả điều tra xác định Hoàng Văn Tiến biết rõ việc Hưng đã giết người, nhưng Tiến vẫn không trình báo cơ quan chức năng, mà còn chở Hưng đi lẩn trốn, hỗ trợ liên hệ xe taxi và tạo điều kiện để Hưng thoát khỏi địa phương. Hành vi này gây cản trở quá trình điều tra, truy bắt tội phạm. Đến 2h ngày 26/1, Lê Chí Hưng bị bắt tại Km100+200, QL4D thuộc phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, thu giữ trên người đối tượng một con dao gấp, test nồng độ cồn cho kết quả 0,685 mg/lít khí thở. Vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

