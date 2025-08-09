Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa được xét tốt nghiệp

Nàng hậu có chứng chỉ IELTS 8.0. Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo là lợi thế lớn giúp cô tỏa sáng tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài nghệ thuật, học tập, Ngọc cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Theo thông tin từ Đại học Quốc tế, Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.