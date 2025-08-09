Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa được xét tốt nghiệp

|
Chiều ngày 8/8, đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam chính thức công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2026. Đây là lần đầu làng sắc đẹp Việt đề cử một hoa hậu quốc tế đến với cuộc thi này. Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) - nơi hoa hậu Bảo Ngọc theo học - đã đăng tải thông tin này và gửi lời chúc mừng đến sinh viên của trường.
Năm 2022, Bảo Ngọc (sinh năm 2001) giành vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam khi đang là sinh viên năm ba khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc tế. Sau đó, cô chinh chiến ở Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) và giành ngôi vị cao nhất.
|
Bảo Ngọc được biết đến là nàng hậu tri thức, tài năng và bản lĩnh khi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và nghiên cứu. Cô từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...
|
Nàng hậu có chứng chỉ IELTS 8.0. Khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo là lợi thế lớn giúp cô tỏa sáng tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngoài nghệ thuật, học tập, Ngọc cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Theo thông tin từ Đại học Quốc tế, Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.
|
Năm 2024, Bảo Ngọc là 1 trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao. Đầu năm nay, cô vào đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Nàng hậu cũng là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cô là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).
|
Đại học Quốc tế cho biết Bảo Ngọc vừa được xét tốt nghiệp trong đợt xét định kỳ của nhà trường tháng 7/2025. Cô đạt kết quả cao. Trước đó, tháng 3/2024, trên trang cá nhân, Bảo Ngọc từng chia sẻ về phương pháp học tập của mình khi quá nhiều lịch trình khiến cô ít có thời gian đến lớp.
|
"Tôn vinh tinh thần tự học của chương trình 4+0, mình đã dành nhiều thời gian hơn để tâm tư, xâu chuỗi những bài học ngay cả khi đang diễn ra những sự kiện, hội nghị. Vẫn chưa thể nói đây có phải là cách bền vững không, nhưng ngay lúc này, nó đang giúp mình vừa học vừa làm, vẫn thẩm thấu kiến thức nhưng không bị quá tải", nàng hậu chia sẻ.
|
Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, Bảo Ngọc cũng gửi lời chúc tới sĩ tử và nhiệt tình chia sẻ một số bí quyết để tránh sai sót khi làm bài thi môn Tiếng Anh. Sau đó, cô gây ấn tượng khi livestream giải đề môn Toán, Tiếng Anh và bàn luận thêm về đề thi Ngữ văn.
