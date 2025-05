Hoa hậu Thùy Tiên đối diện mức án nào?

Luật sư phân tích về mức án hoa hậu Thùy Tiên đối diện khi bị khởi tố tội Lừa dối khách hàng liên quan vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera.

Liên quan vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, ở TP.HCM) về tội Lừa dối khách hàng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết việc cơ quan điều tra khởi tố hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng với vai trò đồng phạm với các bị cáo đã bị khởi tố trước đó là không bất ngờ. Nguyên nhân vì trước đó, hoa hậu này tham gia rất sâu vào hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thúc đẩy hoạt động bán kẹo Kera cho nhiều khách hàng.

"Với tội danh bị khởi tố, hoa hậu Thùy Tiên có thể đối mặt với hình phạt tới 5 năm tù", luật sư Cường nhấn mạnh.

Luật sư Cường phân tích thông tin từ cơ quan điều tra, hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng với vai trò đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố tội Lừa dối khách hàng. Ảnh: VTV.

Hành vi lừa dối khách hàng là hành vi của những người kinh doanh, đã có hành vi gian dối trong việc cân đo đo đếm, tính gian hàng hóa hoặc có thủ đoạn gian dối khác khiến khách hàng hiểu lầm mà giao kết hợp đồng, gây thiệt hại đến tài sản của khách hàng hoặc thu lợi bất chính đến mức mà Bộ luật Hình sự quy định.

Trường hợp hành vi phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc có thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý theo khung tăng nặng có hình phạt là 1-5 năm tù.

Ông Cường cho biết thêm, trong vụ án này, thông tin ban đầu cho thấy hoa hậu Thùy Tiên tham gia quảng cáo rất nhiều lần, bằng nhiều hình thức đối với kẹo rau quả Kera, nội dung quảng cáo thể hiện từ vùng nguyên liệu, quá trình sản xuất cho đến công dụng tác dụng của sản phẩm. Nhiều người đã mua sản phẩm này và bị lừa.

Cơ quan chức năng xác định hoa hậu Thùy Tiên biết rõ sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nội dung quảng cáo là sai sự thật dẫn đến nhiều người mua hàng hóa và bị thiệt hại nên hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ động cơ mục đích, việc hưởng lợi của các bị can và làm rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự cho các khách hàng. Các bị can có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền thu lợi bất chính cho khách hàng, giao nộp số tiền thu lợi bất chính cho cơ quan chức năng.

"Những người đã mua phải sản phẩm này được xác định là bị hại, có quyền đưa ra yêu cầu về mức xử lý cũng như yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật", luật sư Cường cho biết thêm.

Theo kết quả điều tra mở rộng, thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt hợp tác chung.

Trong đó, hoa hậu Thùy Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Sau khi ra mắt sản phẩm, Tiên cùng Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, Chủ tịch Tập đoàn Chị Em Rọt, và Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Tập đoàn Chị Em Rọt, đưa ra các thông tin không đúng sự thật, để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Cơ quan điều tra cáo buộc hoa hậu Thùy Tiên biết trên phiếu kết quả kiểm nghiệm kèm theo hồ sơ công bố, thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau củ Kera thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; không biết cụ thể Công ty cổ phần Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất kẹo.

Đến cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo, để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Cơ quan công an xác định Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng , riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng liên quan Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

4 bị can là lãnh đạo, cổ đông Công ty Chị Em Rọt, gồm: Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT; Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) là cổ đông, thành viên HĐQT và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên, bị khởi tố cùng về tội Lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.