Hoa hậu Yến Nhi trở thành đại sứ thương hiệu thẩm mỹ viện Saigon Star

Thẩm mỹ viện Saigon Star vừa công bố Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi trở thành đại sứ thương hiệu độc quyền.

Đây không chỉ là sự kiện truyền thông, mà còn khẳng định cho vị thế tiên phong và tầm vóc của Saigon Star - một trong những trung tâm thẩm mỹ nổi bật hiện nay.

Saigon Star tiên phong chuẩn mực quốc tế

Từ những ngày đầu thành lập, Saigon Star kiên định với triết lý làm đẹp chuẩn y khoa, tôn vinh vẻ đẹp chân thật và an toàn bền vững. Với đội ngũ chuyên gia bác sĩ giỏi chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại cùng việc ứng dụng công nghệ thẩm mỹ tiên tiến, Saigon Star trở thành lựa chọn tin cậy của hàng nghìn khách hàng trong và ngoài nước.

Saigon Star có đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm.

Trong hành trình phát triển, Saigon Star không ngừng đặt ra chuẩn mực mới khi kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại cùng nghệ thuật thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm làm đẹp toàn diện và hiệu quả lâu dài. Đồng thời, thương hiệu còn tạo dựng giá trị bằng sự chuyên nghiệp, tinh tế cùng đẳng cấp quốc tế. Chính những yếu tố này giúp Saigon Star khẳng định uy tín, trở thành một trong những đơn vị nổi bật ngành thẩm mỹ Việt Nam.

Hoa hậu Yến Nhi - biểu tượng nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh

Chiến thắng danh hiệu Miss Grand Vietnam 2025 đưa Nguyễn Thị Yến Nhi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của nhan sắc Việt. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp rực rỡ, cá tính, Yến Nhi còn chinh phục công chúng bởi sự thông minh, bản lĩnh và trái tim nhân ái.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2025 được hy vọng là ngôi sao sáng của nhan sắc Việt.

Hình ảnh của Yến Nhi đại diện cho thế hệ phụ nữ trẻ trung, năng động, dám ước mơ và hành động để khẳng định bản thân. Đó cũng là tinh thần mà Saigon Star luôn muốn truyền tải: Mỗi người phụ nữ đều có quyền được tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Trong vai trò đại sứ thương hiệu, Yến Nhi không chỉ là gương mặt đại diện mà còn là người đồng hành, lan tỏa giá trị cốt lõi của Saigon Star đến cộng đồng. Đó là tôn vinh nét đẹp chân thật - vẻ đẹp tự nhiên được chăm sóc và hoàn thiện theo chuẩn y khoa; khơi dậy sự tự tin nội tại - nơi nhan sắc gắn liền bản lĩnh và phong thái sống; định hình chuẩn mực nhan sắc bền vững - không chạy theo xu hướng nhất thời, mà kiến tạo vẻ đẹp hài hòa, trường tồn cùng thời gian.

Sự cộng hưởng giữa thương hiệu và đại sứ

Song hành cùng CEO Hạnh Nguyên trong mọi định hướng phát triển là bác sĩ Nguyễn Hữu Hoạt - bác sĩ thẩm mỹ giàu chuyên môn và tận tâm. Với triết lý mỗi ca thẩm mỹ không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn trao gửi niềm tin và hạnh phúc, bác sĩ Hoạt đã chinh phục hàng nghìn khách hàng, trong đó có không ít nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng.

Chính bác sĩ là người trực tiếp tham gia vào quyết định chọn Yến Nhi làm đại sứ thương hiệu. Theo ông, Yến Nhi không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn hội tụ phẩm chất để đồng hành cùng Saigon Star trong hành trình lan tỏa giá trị làm đẹp chuẩn mực, an toàn, bền vững.

Đại diện thẩm mỹ viện Saigon Star - CEO Hạnh Nguyên và đại diện tổ chức Miss Grand Vietnam - Thạc sĩ Phạm Kim Dung, cùng Hoa hậu Yến Nhi thực hiện nghi thức ký kết đại sứ thương hiệu.

Việc lựa chọn Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi làm đại sứ thương hiệu là bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Saigon Star. Sự cộng hưởng giữa uy tín, đẳng cấp của thương hiệu và ánh hào quang trí tuệ - bản lĩnh của Yến Nhi hứa hẹn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế.

Bước tiến mới, tầm vóc mới

Sự kiện công bố đại sứ thương hiệu đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của Saigon Star. Đây không chỉ là sự hợp tác hình ảnh, mà còn mở ra giai đoạn mới với dự án truyền cảm hứng, chương trình tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt, đồng thời nâng cao vị thế của ngành thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Với sự đồng hành của Hoa hậu Yến Nhi, Saigon Star khẳng định sứ mệnh trao quyền để mỗi người phụ nữ tự tin, tỏa sáng và kiến tạo giá trị riêng của mình.

Trong thời gian đương nhiệm, Hoa hậu Yến Nhi sẽ đồng hành cùng Saigon Star để lan tỏa giá trị và sứ mệnh của thương hiệu đến cộng đồng.

Trong một thế giới mà cái đẹp ngày càng được định nghĩa đa dạng, Saigon Star chọn cho mình con đường riêng, gắn liền với khoa học, an toàn, tinh tế và đẳng cấp quốc tế. Sự kết hợp cùng Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi là minh chứng rõ ràng nhất cho khát vọng đó.